Mit Gitarre, rosa Latzhose und Bier avanciert der Boandl-Manni zum Original

Plus Vor 30 Jahren gründet Manni Fritsch den Berabecka Boandl-Bräu. Die Biere der Brauerei in Oberbernbach sind weitum bekannt. Der Gründer noch viel mehr.

Sein Markenzeichen ist die rosa Latzhose, seine Marke das Berabecka Boandl-Bräu. Braumeister Manfred Fritsch alias „Boandl-Manni“ ist ein Aichacher Original. Vor 30 Jahren hat er zum ersten Mal sein unfiltriertes Boandl-Bräu gebraut, damals noch als „Bier mit der variablen Stammwürze“. Längst ist das Boandl-Bräu im weiten Umkreis ein Begriff, doch noch bekannter ist der Brauer selbst.

Die Geschichte des Boandl-Bräus nahm 1994 ihren Anfang. Alles begann mit einer trinkfesten Männer-Wohngemeinschaft (WG) im Aichacher Stadtteil Oberbernbach, genannt „Berabo“. Einer dieser drei „Berabecka“ war Manni Fritsch. Gemeinsam hatten alle WG-Bewohner, dass sie gerne dem kühlen Gerstensaft frönten.