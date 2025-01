Ehrenamt als Herzenssache: Das ist FW-Kandidat Otmar Krumpholz

Wenn Otmar Krumpholz einen Lieblingsort benennen müsste, wäre es das Kloster in Thierhaupten. „Das begleitet mich schon mein Leben lang“, sagt der 46-Jährige. Schließlich lebt er seit seiner Geburt in der Marktgemeinde im Nordwesten des Landkreises Augsburg. So erlebte er hautnah mit, wie der verfallenen Anlage in den 1980er-Jahren neues Leben eingehaucht wurde. Doch vielleicht muss Krumpholz bald Abschied nehmen von seinem Herzens- und Heimatort, wenn auch nur gelegentlich: Er ist Direktkandidat der Freien Wähler für die Bundestagstagswahl 2025. Er tritt im Wahlkreis 252 Augsburg-Land an, zu dem auch 16 der 24 Kommunen aus dem Kreis Aichach-Friedberg zählen – und hat sich drei große Themen auf die Fahnen geschrieben.

