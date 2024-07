Eine Schule ohne Cornelia Zeman ist wie „ein Sommer ohne Eis“

Einfach nur geflasht war Cornelia Zeman am Mittwoch bei ihrer Abschiedsfeier. Die ganze Schulfamilie hatte der Rektorin der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach eine Feier ausgerichtet, bei der immer wieder durchkam, wie sehr die 61-Jährige während ihrer 26 Jahre an der Schule geschätzt wurde. Einige hätten sie am liebsten gar nicht gehen lassen. Denn: „Wenn man eine Frau Zeman hat, dann braucht man sich vor nichts zu fürchten.“

