Fünf Jahre Corona-Pandemie: Was bleibt davon übrig?

Es ist ein Datum für die Geschichtsbücher: Vor fünf Jahren, am 22. März 2020, begann deutschlandweit der erste pandemiebedingte Lockdown. Das Coronavirus sorgte für eine wahre Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. Zwei Wochen lang sollte das öffentliche Leben zurückgefahren, soziale Kontakte eingeschränkt und eineinhalb Meter Abstand gehalten werden. Aus den zwei Wochen wurden schließlich zwei Monate des Stillstands. Wie haben Menschen aus dem Kreis Aichach-Friedberg diese Zeit erlebt – und was hat sich seitdem für sie geändert?

Landrat Klaus Metzger setzte im Kreis Aichach-Friedberg die Maßnahmen um, die Bund und Freistaat vorgaben, um die Corona-Pandemie einzudämmen:

Die Corona-Zeit war insbesondere für die Landratsämter eine eminent herausfordernde Zeit. Wir haben in diesem Katastrophenfall fast 200 Sitzungen der Führungsgruppe gehabt, besetzt von der Bundeswehr bis zum Gesundheitsamt. Fast im Stundenrhythmus kamen neue, höchst komplizierte, sich oft widersprechende Vorschriften, die unmittelbar umzusetzen waren. Die Verantwortung wurde „nach unten“ abgeschoben, im Gegenzug wurden umfangreiche Berichtspflichten eingefordert.

Landrat Klaus Metzger in der Hochphase der Pandemie vor dem Impfzentrum in Kissing. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Auf fachliche Rückfragen kamen die Antworten, wenn überhaupt, sehr spät. Das führte zu einer uneinheitlichen Handhabe in den Landkreisen. Auch wenn nicht alles optimal laufen konnte, sind wir letztlich dank gemeinsamer Anstrengung gut durchgekommen. Allen Beteiligten gilt nach wie vor mein aufrichtiger Dank.

Landrat Klaus Metzger kostete die Pandemie viel Kraft, das Krankenhaus arbeitete unter Extrembedingungen

Tatsächlich haben die Monate mich viel Kraft gekostet und ins Grübeln gebracht. Gefühlt interessierte sich niemand für Fakten und Hintergründe, viele wussten alles besser. Die vielen, oft bösartigen Angriffe und auch handfesten Drohungen – insbesondere, wenn diese sich auch noch gegen die Familie richteten – hinterlassen natürlich Spuren. Es ist eben einfacher, seinen Frust beim Landrat vor Ort abzuladen, auch wenn hier lediglich vollzogen wurde, was angeordnet wurde. Das zu erklären war aber schlicht nicht möglich, weil die individuellen Haltungen zu verhärtet waren und sind. Eine höchst lehrreiche Zeit, bezogen auf das Wesen des Menschen.

Matthias Offinger war während der Hochphase der Pandemie Leiter der Intensiv- und Anästhesiepflege am Krankenhaus Aichach und somit an vorderster Front im Kampf gegen das Virus:

Matthias Offinger (gebeugt) leitete während der Pandemie die Intensiv- und Anästhesiepflege am Aichacher Krankenhaus und arbeitete unter Extrembedingungen. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Zu Beginn der Pandemie war die Situation wirklich sehr beängstigend und ich fühlte mich wie viele meiner Kollegen im falschen Film. Keiner wusste, was auf uns zukommen würde. Und das Arbeiten mit der Schutzmontur war allein körperlich wirklich sehr belastend. Das Krankenhaus Aichach war eines der sogenannten Corona-Krankenhäuser und auf unserer Intensivstation wurden Covid-Patienten behandelt und auch beatmet. Als sehr positiv empfand ich den Zusammenhalt zwischen allen Professionen im Haus und auch außerhalb.

Seit Oktober 2023 ist Matthias Offinger häuserübergreifender Pflegedienstleiter für die Funktionsbereiche der Kliniken an der Paar. Zuvor leitete er knapp acht Jahre lang die Intensiv- und Anästhesiepflege am Krankenhaus Aichach. Foto: Kliniken an der Paar/Kathrin Ruf

Für unsere beiden Häuser tagte zum Beispiel wöchentlich der Corona-Krisenstab mit Hygiene-Experten. Wir standen unter anderem im ständigen Kontakt mit dem Landratsamt sowie mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Das Technische Hilfswerk brachte Schutzausrüstungen. Ebenso waren wir aber auch ganz konkret auf unsere Reinigungskräfte oder unseren Einkauf angewiesen. Ohne diese Solidarität untereinander hätten wir die Pandemie nicht so gut meistern können, wie wir es dann tatsächlich geschafft haben.

Friedberger Restaurant Schillers öffnet seit der Pandemie nicht mehr am Wochenende

Was uns sehr motiviert hat, waren die Situationen, in denen sich ehemalige Covid-Patienten wieder gemeldet, Karten oder Geschenke geschickt oder sich persönlich bedankt haben. Im Rückblick kann ich sagen, dass es eine lehrreiche Zeit war. Das merkt man auch daran, dass wir heute alle sehr viel sensibilisierter für ansteckende Krankheiten sind. Das Tragen von Masken und das frühzeitige Testen auf bestimmte Infektionskrankheiten, nicht nur auf Covid, gehört heute selbstverständlich zum Arbeitsalltag im Krankenhaus dazu.

Stephanie Kreisi aus Friedberg leitet mit ihrem Mann das Restaurant Schillers. Der Lockdown brachte viele Herausforderungen mit sich – und eine entscheidende Veränderung:

Ich fand es am Anfang schon beängstigend, weil man gar nicht wusste, wo die Reise hingeht. Wir mussten während der Coronazeit vieles umstellen und waren sehr eingeschränkt. Zum Beispiel mussten wir Trennwände aufstellen und durften nur bis 20 Uhr bewirtschaften. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass wir das mit dem Mitnahme-Konzept bei uns gut überbrücken konnten. Zum Glück haben wir eh schon Gerichte angeboten, die man gut transportieren kann und die unkompliziert waren. Besonders die Stammkunden haben uns dabei durch die Coronazeit gebracht.

Gemeinsam mit ihrem Mann (beide mittig) leitet Stephanie Kreisi das Restaurant Schillers in Friedberg. Foto: André Keller Photography

Ansonsten war es für uns als frisch gebackene Familie relativ entspannt. Es gab ja keine stressigen Termine, die man wahrnehmen musste. Da haben wir die Zeit mit der Familie schon sehr genossen. Unter anderem deswegen haben wir jetzt beschlossen, an den Wochenenden das Restaurant zu schließen. Das war für die Kunden anfangs schwer zu akzeptieren, aber mittlerweile haben sie mehr Verständnis dafür.

Seit Corona hat sich die Personalsituation gravierend verschlechtert. Viele sind in andere Branchen abgewandert, die nicht so stark von Corona betroffen waren. Ich kenne viele, die deswegen jetzt aus der Gastro raus sind. Damit wir unser Personal halten können, haben wir auch aus diesem Grund das Wochenende aus den Öffnungszeiten herausgenommen. So langsam erholt sich das Thema bei uns aber auch wieder.

Madlen Albrecht aus Kissing absolvierte gerade ihr Fachabitur an der Berufsoberschule Augsburg, als der Lockdown begann:

Während der Coronazeit arbeitete Madlen kurzfristig als Coronatesterin. Diese Erfahrung hat sie sehr geprägt. Foto: Madlen Albrecht

Ich war damals noch an der BOS. Bildungstechnisch ging vieles recht nahtlos weiter, wobei es mir trotzdem schwerer gefallen ist, weil ich besser lerne, wenn ich in der Schule bin. Wegen des Onlineunterrichts sind meine Noten deutlich schlechter geworden. Als Corona angefangen hat, waren wir gerade auf einem Schulausflug in Berlin. Ich kann mich noch genau erinnern. Wir haben die Reichstagskuppel besucht und am nächsten Tag war sie geschlossen. Das haben wir damals natürlich noch nicht ernst genommen.

Einschnitte für jüngere und ältere Menschen: Schulen schlossen, Ärzte waren überlastet

2021 habe ich dann das allgemeine Abitur gemacht. Da mussten wir die Klassen aufteilen, damit wir überhaupt Unterricht haben konnten. Wir hatten sogar einen Luftqualitätsmesser, der gepiepst hat, wenn es wieder Zeit zum Lüften war. Dadurch, dass die Klassen aufgeteilt wurden, habe ich aber eine neue Freundesgruppe gefunden. Mit denen mache ich auch heute noch was. Ich habe auch kurz als Corona-Testerin gearbeitet. Wenn die Leute da schniefend ankamen, hat mich das manchmal echt überfordert. Wir mussten auch ständig alles desinfizieren.

Heute studiert Madlen Medienpsychologie und Digital Business. Vor großen Menschenmengen hält sie lieber immer noch Abstand. Foto: Madlen Albrecht

Jetzt studiere ich Medienpsychologie und Digital Business an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Von Corona ist an der Uni eigentlich kaum noch was zu spüren. Ich besuche aber fleißig alle Vorlesungen. Immerhin habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich das alleine nicht kann. Außerdem ist mir aufgefallen, dass mir Menschenmengen deutlich unsympathischer sind. Und wenn ich im Bus etwas anfasse, denke ich mir sofort, die Hand muss ich jetzt waschen. Generell wasche ich mir seit Corona viel häufiger die Hände.

Die Aichacherin Gaby Mücke ging 2019 in Rente. Die 71-Jährige schätzt den Zusammenhalt, den sie und ihre Familie während der Pandemie pflegten und nach wie vor pflegen:

Als der erste Corona-Lockdown ausgerufen wurde, war ich natürlich besorgt. Durch meine Zeit in einem Betriebsrat war ich es gewohnt, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Ich habe das Beste daraus gemacht und habe mich an die Dinge gehalten, die vorgegeben wurden, wie Abstand halten, Maske tragen und Kontakte einschränken. Man musste sich einfach auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Als alles verschärft wurde, habe ich versucht, meine Freunde und Familie über Videoanrufe beieinander zu halten, damit wir uns nicht verlieren und so in Kontakt bleiben. Wir haben als Familie super zusammengehalten. So haben wir die Situation vielleicht nicht so schlimm empfunden wie andere Menschen.

Gaby Mücke aus Aichach versuchte in der Corona-Zeit, Freunde und Familie über Videoanrufe zusammenzuhalten. Foto: Gaby Mücke

Wir haben uns zum Glück erst 2023 das erste Mal mit dem Virus angesteckt. Da haben auch alle zusammen geholfen. Uns ist vorgekocht und das Essen vor die Haustür gestellt worden. Ich kann nur sagen, dass es eine schwierige Situation war und Corona viele Todesopfer gefordert hat, aber wir sind durchgekommen. Es hat gezeigt, wie wichtig es ist, aufeinander Acht zu geben. Ich habe nicht zugelassen, dass mir die Situation die Luft zum Atmen nimmt.

Durch die soziale Isolation in Corona hat sich die Gesellschaft verändert. Ich bin ein Mensch, der immer über den zwischenmenschlichen Zusammenhalt nachdenkt und sich dafür einsetzt. Wir sind in unserer Vielfalt stark und das macht unser Leben aus. Ich wünsche mir, dass alle aufeinander Acht geben und immer schauen, was um einen herum passiert.