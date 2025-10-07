PFAS in der Friedberger Ach: Das sagt das Wasserwirtschaftsamt

Bei der Friedberger Ach, die durch den Landkreis Aichach-Friedberg verläuft, sind PFAS-Rückstände ein massives Problem, das die betroffenen Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Denn sie sind zuständig für das Gewässer. Die Stadt Friedberg etwa würde sich wünschen, dass die Zuständigkeit für die Ach an das Wasserwirtschaftsamt übergeht. Bereits jetzt beprobt die Behörde die Friedberger Ach an zwei Messstellen im Landkreis Aichach-Friedberg. Wie die Lage derzeit ist, was man tun kann und wie die Auswirkungen für das Grundwasser sind, beantwortet das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hier:

Wie haben sich die Werte im Landkreis Aichach-Friedberg entwickelt?

Die Daten, die dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zu den Werten zuletzt vorliegen, stammen aus dem Jahr 2024 und wurden am Verlorenen Bach an einer Messstelle nordwestlich von Mering und an der Friedberger Ach an einer Messstelle nördlich der Autobahn A8 gemessen. Der Jahresmittelwert lag bei Mering bei 0,014 Mikrogramm pro Liter. Die Werte schwanken dort monatlich zwischen 0,001 und 0,022. An der zweiten Messstelle liegen die Werte im Durchschnitt bei 0,009 Mikrogramm pro Liter (Schwankungen zwischen 0,004 und 0,011). Die Untersuchungen wiederholen sich alle drei Jahre, wobei nicht immer alle Messstellen im gleichen Jahr untersucht werden.

Kann man eine Entwicklung ablesen? Kurz: Verbessert sich die Situation?

Eine eindeutige Entwicklung der PFAS-Gehalte in der Friedberger Ach lässt sich derzeit nicht ableiten. Grund hierfür ist der noch kurze Beobachtungszeitraum von drei beziehungsweise vier Jahren sowie die erheblichen Schwankungen der Messwerte. Zudem werden die PFAS-Konzentrationen im Fließgewässer durch Faktoren wie der Abflusssituation (Hochwasser, Niedrigwasser), den Grundwasserstand und die -neubildung beeinflusst, was die Vergleichbarkeit zusätzlich erschwert.

Die Friedberger Ach, hier bei Stätzling, ist mit PFAS belastet. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Gibt es inzwischen Auswirkungen auf das Grundwasser und dann in der Folge auch auf das Trinkwasser?

Das Grundwasser und die fließende Welle der Friedberger Ach stehen auf natürliche Weise stets in Kontakt. Die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers ist somit gegeben, wobei sich die Verhältnisse nur sehr langsam ändern. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte, dass eine Trinkwassergewinnung beeinflusst ist.

Wie sieht es mit dem Verzehr von Fischen aus? Welche Empfehlungen gibt es aktuell?

Es besteht nach wie vor eine Verzehrwarnung für Fische aus der Friedberger Ach. Die Zuständigkeit hierfür liegt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg bzw. beim Gesundheits- bzw. Veterinäramt. Der Richtwert der Oberflächengewässer-Verordnung über PFOS in Fischen von 9,1 µg/kg wird erfahrungsgemäß erst bei Gehalten im Wasser von geringer als 0,002 µg/l wahrscheinlich unterschritten. Das gilt für Fische, die nicht frisch besetzt sind oder nicht mit unbelastetem Futter gefüttert wurden.

Wie lässt sich die Situation lösen?

Auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes Penzing im Landkreis Landsberg am Lech wurden früher PFC-haltige Löschmittel genutzt. Es ist davon auszugehen, dass die Belastung der Friedberger Ach dort seinen Ursprung hat. Ob es noch andere Eintragsquellen gibt, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Entspannung der Situation an der Friedberger Ach kann tatsächlich nur durch eine grundlegende Sanierung in Penzing erreicht werden, wobei zu bedenken ist, dass sich die Wirkung einer Sanierung nur sehr langsam im Landkreis Aichach-Friedberg zeigen wird.