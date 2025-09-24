Ach, wie soll es nur weitergehen mit Friedbergs Problemfluss?

Dass der Name des Flusses Ach klingt, wie ein Seufzen, ist Ironie des Schicksals. Tatsächlich bereitet der Fluss der Stadt Friedberg Sorgen. Die Quelle des Problems liegt in Penzing. Als der ehemalige Fliegerhorst dort noch in Betrieb durch die Bundeswehr war, wurde – wie damals allgemein üblich – bei Feuerwehrübungen Löschschaum verwendet, dessen „Ewigkeitschemikalie“ PFAS sich über das Grundwasser und in die Friedberger Ach verbreiteten. PFAS wird in Studien mit Krebs, Herz-Kreislauf- und andere Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis