Die Hurly-Burly Magixs in Aichach tanzen jetzt auch „Contra“

Gewohnt lässig und mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht steht Trixi Hoffmann am Sonntagnachmittag mit Cowboyhut, Jeans und großkarierter Bluse am Mikrofon. Der langjährigen Präsidentin des Aichacher Square-Dance-Vereins „Hurly-Burly Magixs“ ist die Freude beim ersten „Contra Dance“-Schnuppertag ins Gesicht geschrieben. Auf dem Parkett im Nebenraum des Aichacher Jugendzentrums haben sich zwanzig interessierte Gesellschaftstänzer versammelt und warten auf ihre Tanzanweisungen.
Aichach
