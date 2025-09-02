Icon Menü
Entdecke Contra Dance: Schnuppertage bei den Hurly-Burly Magixs in Aichach!

Aichach

Die Hurly-Burly Magixs in Aichach tanzen jetzt auch „Contra“

Die Square-Dancer von den Hurly-Burly Magixs in Aichach bieten Schnuppertage in der Tanzart "Contra" an. Beim ersten Mal haben viele den Bogen schnell raus.
Von Manfred Zeiselmair
    Überraschend schnell entwickelte sich bei den Tänzerinnen und Tänzern ein Gespür für die Abfolge der einfachen, immer wiederkehrenden Schrittfiguren. Alles hört auf die Anweisungen von Tanzmeisterin Trixi Hoffmann (links).
    Überraschend schnell entwickelte sich bei den Tänzerinnen und Tänzern ein Gespür für die Abfolge der einfachen, immer wiederkehrenden Schrittfiguren. Alles hört auf die Anweisungen von Tanzmeisterin Trixi Hoffmann (links). Foto: Manfred Zeiselmair

    Gewohnt lässig und mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht steht Trixi Hoffmann am Sonntagnachmittag mit Cowboyhut, Jeans und großkarierter Bluse am Mikrofon. Der langjährigen Präsidentin des Aichacher Square-Dance-Vereins „Hurly-Burly Magixs“ ist die Freude beim ersten „Contra Dance“-Schnuppertag ins Gesicht geschrieben. Auf dem Parkett im Nebenraum des Aichacher Jugendzentrums haben sich zwanzig interessierte Gesellschaftstänzer versammelt und warten auf ihre Tanzanweisungen.

