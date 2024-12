„Tanz um den Hexenkessel“ zum Club-Jubiläum

Der „Tanz um den Hexenkessel“ zum 25. Clubjubliläum des „Hurly-Burly Magixs e.V.“ war ein voller Erfolg. Die Stimmung war super, das Tanzprogramm außergewöhnlich und mit Gast-Caller Paddy Böhnke einer der besten Caller Deutschlands auf der Bühne. Ein Caller gibt die Reihenfolge der Tanzfiguren an. Die Tänzer kennen diese vorher nicht.

Der Titel der Veranstaltung ist auch Programmpunkt – ein Tanz um den Hexenkessel. Dazu steht ein Kupferkessel auf Holzscheiten und die Square Dancer müssen ihre Figuren um dieses Hindernis tanzen. Abgesehen davon, dass das einen riesen Spaß macht, ist es auch jedes Jahr für einen guten Zweck.

Wer diesen besonderen Tanz absolviert hat, darf sich einen kleinen, handgemachten Hexenbesen kaufen. Trixi Hoffmann, President und Club-Caller der Hurly-Burly Magixs fertigt diese jedes Jahr in anderen Farben. Dieser Erlös geht dann komplett in ein besonderes Projekt. In diesem Jahr ging der Erlös von 150 Euro an den Paulihof in Unterbernbach.