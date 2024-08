Die Flussbefreier der Kleinen Paar haben Zeit zum Feiern

Die Geschichte, die sich an der Kleinen Paar abspielt, „muss erzählt werden und muss Schule machen“, forderte Ruben van Treeck am Mittwochnachmittag in Baar. Der strategische Gewässerschutzreferent des WWF Deutschland, einer weltweit agierende Naturschutzorganisation, war zur Brücke über die Kleine Paar unweit der Ecke Dorfstraße-Bachweg gekommen – abermals, denn vor ziemlich genau einem Jahr hatte der WWF der Gemeinde dort eine Urkunde und Geld für das Projekt überreicht.

Jetzt war Einweihungsfeier und der Vorher-Nachher-Vergleich deutlich sichtbar. In nur einem Jahr ist aus der zugewucherten Kleinen Paar, die reichlich gelangweilt in geraden Bahnen verlief, ein lebendiger Bachlauf geworden – inklusive Aufenthaltscharakter.

Rückblick: Im August 2023 hatte die WW-Abordnung gratuliert. Baars Umweltreferent Matthias Schlicker hatte im Vorfeld das Projekt in Wort und Bild vorgestellt – und der WWF entschied: Was hier passiert, ist ein Paradebeispiel, wie eine Gemeinde mit Gewässern Dritter Ordnung umgehen sollte. Dafür gab es eine Auszeichnung, die Gemeinde Baar wurde zum „Flussbefreier“ ernannt und es gab Geld, um die Sohlschwelle unweit der Ecke Dorfstraße-Bachweg umzuwandeln. Diese Maßnahme wollte der WWF mit 30.000 Euro bezuschussen. Hinter dem Zuschuss stehen zwei Sponsoren: die Deutsche Postcode Lotterie und die PSD Bank.

Die Kleine Paar plätschert munter durch ihr Bachbett

Nun, da die Kleine Paar wieder lebendiger durchs Bachbett plätschert, war Zeit zu feiern. Bürgermeister Roman Pekis stellte Matthias Schlicker als denjenigen in den Fokus seiner Dankesrede, ohne den keine der Aktionen hätte umgesetzt werden können. Doch der winkte nur ab, erwähnte kurz, wie sehr es ihn freue, dass wieder Fische in der Kleinen Paar schwimmen und der Bach gut mit der Hochwassersituation klargekommen sei. Dann gab Schlicker das Lob an all jene weiter, „die von Anfang an dabei waren und an die, die wir überzeugen konnten – Applaus für alle“. Denn es legte eine große Menge an Freiwilligen bei der Kleinen Paar mit Hand an, wenn es galt, große Steine und Kies einzubringen, um dem Bach mehr Dynamik zu geben und ihn interessant für Fische zu machen.

Als Entschuldigung für die „Sünden an der Natur“, wie Pekis die Begradigung der Kleinen Paar in der Vergangenheit bezeichnete, sei nun die Zeit gekommen, in der „wir mit bloßen Händen der Natur wieder etwas zurückgeben“. Der Rathauschef dankte Landrat Klaus Metzger, der zur Einweihungsfeier gekommen war, auch stellvertretend für die Mitarbeitenden im Landratsamt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt sei unkompliziert gewesen.

Die Initiative für die Kleine Paar setzt sich bei den Nachbarn fort

Der Landkreis Donau-Ries war mit Vertretern der Gemeinde Holzheim vor Ort, was zeigte: Die Maßnahmen an der Kleinen Paar sind nicht lokal begrenzt, sondern auch in den Nachbarort übergeschwappt. Josef Oßwald, Zweiter Bürgermeister Holzheims, unterstrich, wie unkompliziert die Arbeit vonstattenging – nicht zuletzt, weil Matthias Schlicker als Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes stets für verlässliche und fachlich-versierte Aussagen bereitstand. Und Leo Raab vom Holzheimer Fischereiverein, der vom großen Engagement in seiner Gemeinde berichtete, platzierte die Aufforderung an potenzielle Nachahmer: „Macht‘s was, dann können wir was schaffen.“

Wünschenswert für die Gewässersituation wäre das in jedem Fall, betonte Ruben van Treeck vom WWF und warnte: Die Wasserrahmenrichtlinie, in der unter anderem steht, dass alle Gewässer einen „guten Zustand“ haben müssten, werde in den meisten Orten „krachend verfehlt“. Umso wichtiger sei es deswegen, den Projekten an der Kleinen Paar die nötige Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Auch Sigrun Lange, WWF-Projektleiterin für „lebendige Flüsse“, betonte, das, was wichtig sei, entstehe direkt vor Ort in den Gemeinden.