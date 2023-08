Baar

Die Kleine Paar in Baar wird vom WWF ausgezeichnet

Plus Bei einem bundesweiten Wettbewerb des WWF gewinnt Baar eine Auszeichnung für die Kleine Paar. Sie wird bei der Feier als "Paradebeispiel" bezeichnet.

Von Stefanie Brand

Kaum mehr ein Durchkommen war an der Ecke von Dorfstraße und Bachweg in Baar möglich. An der Brücke, die über die Kleine Paar führt, fanden sich viele Gäste ein. Die Gemeinde hatte Grund zu feiern. Denn der WWF Deutschland, eine weltweit agierende Naturschutzorganisation, hatte sie zum „Flussbefreier“ gekürt.

Eine Abordnung des WWF war eigens nach Baar angereist: Die Projektleiterin für „lebendige Flüsse“, Sigrun Lange, und Dr. Ruben van Treeck, Referent für Fließgewässer, hatten dabei ein Versprechen im Gepäck. Was die Gemeinde an Geld investiert, um eine Sohlschwelle in der Kleinen Paar unweit der Ecke Dorfstraße und Bachweg umzuwandeln, bezuschusst der WWF mit bis zu 30.000 Euro. Die Arbeiten werden vor allem deswegen kompliziert und teuer, da an dieser Stelle der Sohlschwelle zwei Regenwasserkanäle zusammentreffen. Sie müssen verlegt werden.

