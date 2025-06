„O‘zapft is“ beim Brauereifest in Baar

„O‘zapft is“ in Baar: Das Brauereifest in Baar ist offiziell eröffnet. Zu den Klängen des „Bayerischen Defiliermarschs“ der Blaskapelle Baar schlug Bürgermeister Roman Pekis den Zapfhahn in das erste Fass Festbier. Der Bürgermeister und ehemalige Brauereimitarbeiter brauchte nur ganze zwei Schläge, um den Hahn ins Spundloch zu schlagen. Über die Schulter schauten ihm beim Anzapfen Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau und Baarer Vereinsvertreter. Bis Sonntagabend wird jetzt gefeiert.

Das Baarer Brauereifest ist in der Region ein Höhepunkt und ein Besuchermagnet. Bereit zwei Stunden nach Einlass zählte man am Kontrollpunkt am Donnerstagabend über tausend Besucherinnen und Besucher. Altbürgermeister Leonhard Kandler sagte: „2006 haben wir klein angefangen, heute ist das Brauereifest ein riesiges Event.“ Beim Blick in die Runde der Besucher freute sich Kandler, dass viele Wirte angefangen von Friedberg bis Schrobenhausen nach Baar gekommen sind. „Heute kommen hauptsächlich auch Baarer Bürger, um der örtlichen Blaskapelle zu lauschen“, so Kandler.

Ein Heimspiel für die Blaskapelle Baar auf dem Brauereifest

Zum festen Bestandteil des Festes seit vielen Jahren gehört der Auftritt der Baarer Blaskapelle, für die der Einsatz ein Heimspiel ist. Unter den Gästen ist auch eine Abordnung aus Trockau, dem Stammsitz von Franz Freiherr Groß von Trockau. Ein Pflichttermin ist es auch für Jürgen Raab, Bürgermeister aus der Nachbarkommune Münster im Landkreis Donau-Ries, das Brauereifest zu besuchen.

Icon Vergrößern Mit schmissiger Musik begeisterte die Blaskapelle Baar die Gäste. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Mit schmissiger Musik begeisterte die Blaskapelle Baar die Gäste. Foto: Erich Echter

Bei der offiziellen Begrüßung würdigte Franz Freiherr Groß von Trockau den Baarer Gemeinschaftsgeist beim Brauereifest. An den Arbeiten rund um das Fest beteiligen sich neben der Brauerei Unterbaar mit großem Einsatz der Sportverein Baar, die Blaskapelle Baar und der Schützenverein Baar. Mit Blick ins bereits beachtlich gefüllte Festzelt meinte der Brauereichef: „Es ist ein erhabenes Gefühl, dass viele Menschen gearbeitet haben, damit das Fest gelingen kann“.

Icon Galerie 65 Bilder Das Brauereifest in Baar hat am Donnerstagabend mit dem Bieranstich begonnen. Wir zeigen die schönsten Bilder vom Auftakt.

Am Samstagabend ist die Maibaumprämierung

Gefeiert wird bis zum Pfingstsonntagabend. Am Freitagabend sorgt Jolly Sound für Stimmung. Am Samstag, 7. Juni, werden ab 18 Uhr die schönsten Maibäume der Region prämiert. Teilnehmer aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Neuburg-Schrobenhausen und der Stadt Augsburg konnten sich dafür bewerben. Preise werden in den Kategorien „Orte mit mehr als 400 Einwohnern“ und „Orte mit weniger als 400 Einwohnern“ vergeben. Am Samstagabend spielt die Band S.O.S, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Am Sonntag, 8. Juni, ab 19.30 Uhr hat die Band Chlorfrei ihren Auftritt, Einlass ist ab 17 Uhr.

Besucherinnen und Besucher können sich erneut in einer Fotobox ablichten lassen. Die Bilder können sie gratis ausdrucken und mit nach Hause nehmen. In einem Fan-Shop gibt es Souvenirs zu erstehen.