Ecknacher weihen den neuen Erlebnishügel des Kindergartens ein

Naturnah gestaltet das katholische Kinderhaus St. Peter und Paul im Aichacher Stadtteil Ecknach sein Spielgelände. Jetzt wurde der dritte Bauabschnitt abgeschlossen. Vor Kurzem wurde der Erlebnishügel mit Rohrtunnel und Rutsche offiziell für die Kinder zum Spielen freigegeben.

Bevor die Kinder den Erlebnishügel stürmten, segnete der katholische Stadtpfarrer Herbert Gugler das Gemeinschaftswerk von Kindergartenpersonal, Eltern und vielen fleißigen Helferinnen und Helfern. Andrea Pfister, die Leiterin des Ecknacher Kinderhauses, stellte fest: „Was hier entstanden ist, ist mehr als ein Bauwerk.“ Der Erlebnishügel sei ein weiterer Meilenstein des bereits 2019 geplanten „naturnahen Gartens“.

Viele Spenden nach dem Hochwasser in Ecknach

Investiert hat man 20.000 Euro. Der Betrag ist der Rest der Spendengelder, die für die Schäden durch das Hochwasser im vergangenen Jahr eingegangen sind. „Nachdem wir alle Spielgeräte ersetzt und sonstige Materialien beschafft hatten, blieben 20.000 Euro über“, sagte Andrea Pfister. Sie freute sich, dass der Erlebnishügel, den man schon fast aufgegeben hatte, nun verwirklicht werden konnte. Auch die Diözese Augsburg will noch 5000 Euro beisteuern.

Hans Burgmair von der Kindergartenverwaltung erzählte, ohne die ehrenamtlichen Leistungen von Kindergartenpersonal, Firmen, Eltern und sonstigen Helfern, wären für den geschaffenen Bauabschnitt rund 70.000 Euro angefallen.