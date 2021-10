Segen für das neue Kinderhaus: In Ecknach sind jetzt alle zufrieden

Plus 1,2 Millionen Euro hat der Umbau des Pfarrhofes in eine zweigruppige Kinderkrippe gekostet. Jetzt bekommen vor allem die Außenanlagen viel Lob.

Aus dem ehemaligen Ecknacher Pfarrhaus ist eine schmucke Kinderkrippe geworden. "Endlich ist das Werk vollbracht“, unterstrich Hans Burgmair verantwortlich für das Kinderhaus der Pfarrei St. Peter und Paul in Ecknach. Nach Abschluss der Umbauarbeiten bekam das Gebäude kürzlich den kirchlichen Segen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Einweihung im kleinen Kreise statt. Mit der Kostenentwicklung sind die Ecknacher zufrieden.