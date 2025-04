Freizeitpark in Dasing eröffnet in einem Jahr

In einem neuen Freizeitpark an der Autobahn A8 bei Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) sollen 365 Tage im Jahr Kinder und Eltern Spaß haben. 30 Attraktionen plant der künftige Betreiber Thomas Hofreiter indoor und outdoor auf dem ehemaligen Gelände der Westerncity Dasing.

Eine verrückte Marmeladenfabrik, eine Tiersafari oder auch den Herzerlflug - ein Kettenkarussell - soll es geben. Die Eröffnung ist in einem Jahr geplant. Ein Projekt, das Arbeitsplätze in der Region schafft und langfristig noch mehr Touristen bringen soll. Hofreiter stellte es unlängst auf der Roadshow „Tourismus und Naherholung im Landkreis Aichach-Friedberg“ im Kreisgut Aichach vor.

Hofis Erlebnispark: Neuer Freizeitpark in Dasing hat ein großes Einzugsgebiet

„Wir haben im Umkreis von Dasing vier Großstädte mit über vier Millionen Einwohnern“, so Hofreiter. Auch gebe es kein vergleichbares Projekt in der Nähe. Da war die Standortfrage auch durch die Unterstützung von Gemeinde und Behörden schnell geklärt. „Sie tun was für die Gemeinde, und die Gemeinde tut etwas für Sie“, fasst es Angie Stifter von atv, die die Veranstaltung moderierte, zusammen. (AZ)