Der BC Aichach feiert seinen Richard-Baumann-Campus

Im Herbst 2023 wurde die Idee geboren. Danach debattierten die Funktionäre des BC Aichach immer wieder über die Frage: Sanieren wir das alte Gebäude neben den Paarplätzen, reißen wir es teilweise ab oder entscheiden wir uns für einen Anbau? Diese Überlegungen kamen nicht zum Tragen, vielmehr entschloss man sich zu einem Neubau. Die Fertigstellung des BCA-Campus wurde am Samstag gefeiert. Er trägt einen besonderen Namen.

Bei der Eröffnung präsentierte sich der Ballspielclub wie eine große Familie. An die 100 Gäste, darunter auch zahlreiche Sponsoren und Geschäftspartner, versammelten sich in einem Zelt, das eigens aufgebaut worden war. „A bissel miad sama scho'", meinte Reiner Kappler, der 1. Vorsitzende des BCA, bei der Begrüßung: „Wir sind auch stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben."

Zeitgemäße Räume für Jugend und Schachabteilung

Warum hat man sich zu dieser umfangreichen Maßnahme entschlossen? Das alte Gebäude war als nicht mehr zeitgemäß eingestuft worden. Nun habe man auch eine Heimat für die Schachabteilung in diesem Verein. Kappler betonte, es handle sich um einen Zweckbau, der keinerlei Prunk aufweise. Die moderne Anlage habe man für Kinder und Jugendliche geschaffen: „Auf diesem Campus entscheidet sich die Zukunft des BCA, deshalb war uns dieser Neubau so wichtig." Auf dem Dach soll noch eine PV-Anlage installiert werden, danach laufe der Betrieb völlig autark.

Und wie sieht's mit den Kosten aus? Zunächst war von 450.000 Euro die Rede, am Ende kostete der Bau 650.000 Euro. Diese Steigerung war nicht zuletzt auf das Hochwasser im vergangenen Jahr zurückzuführen. Deshalb setzte man das Fundament 50 Zentimeter höher und die Eröffnung, die zunächst für den März angedacht war, musste um einige Monate verschoben werden. Die Terrasse fiel größer aus als zunächst geplant, zudem wurde sie umgestaltet.

Zuschüsse und rund 90 Spenden für den BCA-Campus

Der Vereinschef versicherte, die Finanzen befänden sich auf sehr soliden Beinen. Geld hatte es von der Stadt und vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) gegeben, außerdem spendeten 90 Personen, Unternehmen und Institutionen Geldbeträge von zehn Euro aufwärts. Derzeit steht ein Bankdarlehen in einer Höhe von 190.000 Euro zu Buche, dieser Betrag dürfte noch im vierstelligen Bereich ansteigen. Reiner Kappler meinte zusammenfassend: „Wenn wir das Projekt zu Ende geführt haben, dann werden wir ein Schmuckstück haben."

Hohe Ehre für Richard Baumann (links): Der BCA-Campus trägt seinen Namen. Dazu applaudiert Vorsitzender Reiner Kappler. Foto: Erich Echter

Die neue Anlage nach Richard Baumann zu benennen, war nach den Worten des Vereinschefs „alternativlos". Der frühere Kapitän, der mit Stolz davon spricht, dass er zuhause ein Trikot von Pierre Littbarski, dem 1990er-Weltmeister aufbewahrt, ist seit 47 Jahren in diesem Verein aktiv. Nach der fußballerischen Laufbahn diente Baumann dem Klub in verschiedenen Positionen. „Er hat den Verein mitgeprägt wie es kaum ein anderer getan hat", erklärte Kappler.

Der Vorsitzende stellte auch die vielen Eigenleistungen heraus und ankündigte, der Verein werde weitere Schritte machen: „Wir haben noch viel vor." Etwa für die Stockschützen und außerdem steht ein Kunstrasenplatz auf dem Wunschzettel.

Projektleiter: Hochwasser war eine Katastrophe

Das Ergebnis von fast zwei Jahren intensiver Arbeit erläuterte Ulrich Deißer von der Projektleitung. Das Hochwasser im Juni 2024 bezeichnete er als eine Katastrophe. Am 4. November 2024 wurde die Anzeige eingereicht, aus der der Baubeginn abzulesen war. Ende März 2025 war die Gebäudehülle geschlossen, es folgte der Ausbau.

240 Quadratmeter wurden bebaut, fünf Kabinen können bezogen werden. Ein Gemeinschaftsraum wurde ebenso berücksichtigt wie ein großer Technikraum. Von den fünf Toiletten kann eine von Behinderten genutzt werden. „Der Campus ist technisch und ökologisch bestens für die Zukunft gerüstet", so Deißer, der auf eine positive Öko-Bilanz verwies: „Dieser Ort wird eine Strahlkraft entwickeln."

Bürgermeister: Ein Meilenstein und Kraftakt

Bürgermeister Klaus Habermann sprach von einem Meilenstein in der Entwicklung des BCA und von einem Kraftakt. Er erinnerte daran, dass der Verein seinerzeit von der Stadt 100.000 Mark für das Paargelände erhalten habe. Das aktuelle Projekt habe man mit 64.000 Euro an Fördermitteln unterstützt; was aus den Mehrkosten des Hochwassers noch an den Klub fließt, bleibe abzuwarten.

Die Geistlichen Herbert Gugler und Harald Pfeffer (rechts) segneten den Campus, unterstützt von einem Ministranten und Sportreferent Raymund Aigner (links). Foto: Erich Echter

Raymund Aigner, der Sportreferent, staunte darüber, wie schnell das Vorhaben umgesetzt worden war: „Unsere Zukunft liegt bei der Jugend, dieses Gebäude ist hauptsächlich für die Jugend gebaut worden." Richard Hangl, der 1. Vorsitzende des TSV Aichach, erklärte, der BCA habe mit diesem tollen Schmuckstück gezeigt, dass er über sehr viele Leute verfüge, die was können.

Den kirchlichen Segen erteilten Stadtpfarrer Herbert Gugler und sein evangelischer Mitbruder Harald Pfeffer. Als schließlich Richard Baumann ans Mikrofon trat, gab's für ihn stehende Ovationen. „Das ist mein Verein", sagte der Namensgeber: „Es ist für mich eine große Ehre, was heute geschehen ist."