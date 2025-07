Erpresster Pfarrer muss Gemeinde verlassen: „Ich gebe mein bisheriges Leben auf“

Am Ende des Gottesdienstes steht er noch am Kircheneingang, sichtlich aufgewühlt. Einer nach dem anderen geht an dem Priester vorbei und gibt ihm die Hand. Einer nach dem anderen sagt Danke, wünscht ihm alles erdenklich Gute für seinen weiteren Weg, ab und an wird er auch umarmt. Er ist jener katholische Pfarrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, der gerichtlich gegen einen Mann vorgegangen war, mit dem er Sex gehabt und der danach versucht hatte, den Geistlichen mit Nacktfotos zu erpressen. Am Sonntag wendet sich der Priester nun im Gottesdienst erstmals öffentlich an seine Gemeinde. Die stärkt ihm den Rücken – und muss sich doch von ihrem langjährigen Pfarrer verabschieden.

