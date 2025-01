Die Paartalia und ihre Gastgarden lassen es zum Auftakt krachen

Die Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach bot mit ihren geladenen Gastgarden am Freitag in der TSV-Halle einen stimmungsvollen Auftakt in die fünfte Jahreszeit. Das Publikum freute sich über bekannte Musikstücke, schildernde Kostüme, spektakuläre Hebefiguren und abwechslungsreiche Showprogramme.

Matthias Bodensteiner, Zeremonienmeister der Paartalia, heizte das Publikum direkt zu Beginn an und führte gut gelaunt durch den abwechslungsreichen Abend. Starten durften anschließend die Nachwuchsgarden des Gastgebers. Die süßen Pantomimen, fleißigen Detektive und coolen Gangster zeigten ein rundum gelungenes Programm, das sich um den Raub ein millionenteures Collier aus einem Pariser Museum drehte.

Die fleißigen Detektive der Teeniegarde der Paartalia. Foto: Christian Höchtl.

Mit dem großen Hofstaat der Paartalia und ihrem Prinzenpaar Stefan III. und Sabrina ging es auch in die Hauptstadt Frankreichs: zu „Zwei Welten, ein Paris“ begeisterten sie das Publikum. Die Gastgeber boten eine kurzweilige Show voll französischem Charme, einem Hauch Extravaganz und jeder Menge Kreativität, tollen Hebefiguren, kreativen Kostümen sowie einer unterhaltsamen Geschichte, die die Besucherinnen und Besucher fesselte.

Die Zeller Narren tanzen auf der Route 66

Die Nachbarn aus Griesbeckerzell hatten eine Show zum Thema „Route 66 - America“ mitgebracht. Prinz Christian I. und Prinzessin Corinna zeigten gekonnt ihren tollen Prinzenwalzer. Die Gardemädels als Freiheitsstatuen mit aufwendig gebastelten Kronen, die sexy Häschen der Ranzengarde und die schillernden Cheerleader tanzten zum 66-jährigen Vereinsbestehen der Faschingsgesellschaft Zell ohne See auf der Bühne.

Die Gardemädels aus Zell ohne See beeindruckten in Aichach mit ihrem fetzigen Marsch. Foto: Christian Höchtl

„Wilder Westen“ hat sich die Euphoria Weidorf heuer auf die Fahne geschrieben. Die Truppe rund um Prinz Alexander I. und Prinzessin Lena I. zeigte nach dem schwungvollen Gardemarsch zu bekannten Liedern ein buntes Programm. In der Show wurde um eine Feuerstelle getanzt, ein Cowboy an den Marterpfahl gebunden, Line Dance aufgeführt und der Prinz kam auf dem Schaukelpferd dahergeritten.

Die Euphoria Weidorf entführte in den Wilden Westen. Foto: Christian Höchtl

Begeistert war das Publikum auch von der „Hot & Crazy“ der Paartal Au aus Waidhofen. Die Gruppe reiste in der Zeit zurück zu den Anfängen des Rock’n’Rolls. In der Zeitreise mischten sich John Travolta, schwingende Petticoats und bekannte Musicalausschnitte aus „Grease“ mit anspruchsvollen Schrittfolgen und akrobatischen Partnerhebefiguren. Im Finale ging es nochmal richtig rund: jedes Tanzpaar zeigte sein Können separat.

Die Narrengilde aus Kraiburg reist 135 Kilometer an

Zum ersten Mal zu Gast in Aichach und mit etwa 135 Kilometern Anreiseweg war die Narrengilde aus Kraiburg. Zu „Das Flüstern des Waldes – ein Geheimnis von Blättern verhüllt“ boten sie eine mystische, märchenhafte Show. Die Feenwesen rund um das Prinzenpaar Stefan I. und Christiane I. zogen die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann – ausdrucksstark, akrobatisch, kurzweilig und richtiggehend magisch.

Zum Abschluss des Abends bot die Germanica Kösching zum Motto „Es gibt nur ein Gas – Vollgas“. Die Faschingsgesellschaft hatte einen fetzig-bayerischen Gardemarsch mitgebracht. Prinz Timo I. und Prinzessin Lena I. zeigten einen traumhaften Walzer. Anschließend ging es mit der Showgruppe hoch hinaus: bei zeitweise fünfstöckigen Hebungen blieb dem Publikum schlichtweg die Luft weg.

Hoch, höher, am höchsten: eine beeindruckende Schlussfigur der Germanica Kösching. Foto: Christian Höchtl

Die drei Showabende der Paartalia sind bereits bis auf den letzten Platz ausverkauft. Wer dennoch viele tolle Gastgarden erleben möchte, hat dazu beim Nachwuchsgardetreffen am Sonntag, 26. Januar, in der TSV-Halle und beim bunten Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz am Samstag, 1. März, Gelgenheit.

