Wo sollen die Lkw denn hin?

Warum parkt der Lkw in meinem Wohngebiet? Diese Frage stellen sich Anwohner immer häufiger. Die Antwort ist simpel: weil die Fahrer kaum eine andere Wahl haben. An deutschen Autobahnen fehlen tausende Lkw-Stellplätze. Laut dem Autoclub Europa sind es 25.000. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung geht sogar von bis zu 40.000 aus. Schuld ist vor allem schlechte Vorausplanung.

Laut dem Bayerischen Verkehrsministerium hat der Straßengüterverkehr in Bayern in den vergangenen 18 Jahren um über 30 Prozent zugenommen. Die Zahl der Lkw-Stellplätze ist aber nicht im gleichen Verhältnis gestiegen. Zuständig ist die Autobahn GmbH des Bundes. Laut dieser steht ihr jährlich ein Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sollen 170 Neu- oder Ausbauten von Rastanlagen bis 2030 finanziert werden. Eine Rechnung, die nicht aufgeht, wenn man bedenkt, dass allein der Ausbau einer Rastanlage schnell 10 Millionen Euro oder mehr kosten kann.

Finazierung für neue Lkw-Stellplätze reicht nicht aus

Bis 2040 soll der Straßengüterverkehr um weitere 34 Prozent wachsen. Die angedachte Finanzierung ist nicht einmal ausreichend, um die Löcher zu stopfen, die Stand heute bestehen, geschweige denn um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. Der Bund steuert sehenden Auges auf ein Problem zu, das über kurz oder lang auch der Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen wird. Was die Planung angeht, sollte man sich an Ländern wie China orientieren, die Infrastruktur bereits errichten, bevor sie akut benötigt wird.