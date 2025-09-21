Jesuit Manfred Grimm feiert seine Heimatprimiz in Kühbach

Mit großer Freude feierte die Kühbacher Pfarrgemeinde St. Magnus am Samstag die Heimatprimiz von Neupriester Manfred Grimm SJ. Der gebürtige Friedberger, der in Kühbach aufgewachsen war, war vor zwei Wochen in Innsbruck in der Jesuitenkirche zum Priester geweiht worden. Nun kehrte er in seine Heimat zurück, um mit Familie, Freunden und der Pfarrgemeinde diesen Meilenstein seines geistlichen Weges zu begehen.
Kühbach
