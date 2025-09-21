Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Feierliche Primiz in Kühbach: Jesuit Manfred Grimm wird in seiner Heimatgemeinde festlich empfangen

Kühbach

Jesuit Manfred Grimm feiert seine Heimatprimiz in Kühbach

Manfred Grimm, in Friedberg geboren und in Kühbach aufgewachsen, feiert in Kühbach seine Heimatprimiz. Es ist bereits die zweite Primiz in der Gemeinde in diesem Jahr.
Von Helene Monzer
    • |
    • |
    • |
    Manfred Grimm zelebrierte seine erste Messe in seiner Heimatgemeinde Kühbach. Der gebürtige Friedberger war in Kühbach aufgewachsen.
    Manfred Grimm zelebrierte seine erste Messe in seiner Heimatgemeinde Kühbach. Der gebürtige Friedberger war in Kühbach aufgewachsen. Foto: Helene Monzer

    Mit großer Freude feierte die Kühbacher Pfarrgemeinde St. Magnus am Samstag die Heimatprimiz von Neupriester Manfred Grimm SJ. Der gebürtige Friedberger, der in Kühbach aufgewachsen war, war vor zwei Wochen in Innsbruck in der Jesuitenkirche zum Priester geweiht worden. Nun kehrte er in seine Heimat zurück, um mit Familie, Freunden und der Pfarrgemeinde diesen Meilenstein seines geistlichen Weges zu begehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden