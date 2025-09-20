„Es muss Leute geben, die Christus eine Stimme geben“: Manfred Grimm feiert Primiz in Kühbach

Im Leben von Manfred Grimm ist gerade viel in Bewegung. Vor Kurzem lebte der gebürtige Friedberger, der in Kühbach aufgewachsen ist, noch in Paris. Dort war er im Frühjahr zum Diakon geweiht worden. Am Samstag vor einer Woche folgte in Innsbruck die Priesterweihe (wir berichteten). Nur einen Tag später wurde der Jesuit als neuer Kaplan in seiner künftigen Pfarrei im 13. Bezirk von Wien vorgestellt. Nun kehrt er nach Kühbach zurück: Dort steht am Samstag seine Heimatprimiz an.

