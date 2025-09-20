Icon Menü
Friedberger Manfred Grimm feiert Heimatprimiz in Kühbach

Kühbach

„Es muss Leute geben, die Christus eine Stimme geben“: Manfred Grimm feiert Primiz in Kühbach

Manfred Grimm feiert am Samstag seine Heimatprimiz. Wie er seine Priesterweihe erlebt hat und warum er von seinem Leben als Ordensmann überzeugt ist.
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    Manfred Grimm, geboren in Friedberg und in Kühbach aufgewachsen, wurde am 6. September in Innsbruck zum Priester geweiht. Danach wandte er sich bewegt und dankbar an die versammelte Gemeinde (Bild). Am Samstag, 20. September, folgt seine Heimatprimiz in Kühbach.
    Manfred Grimm, geboren in Friedberg und in Kühbach aufgewachsen, wurde am 6. September in Innsbruck zum Priester geweiht. Danach wandte er sich bewegt und dankbar an die versammelte Gemeinde (Bild). Am Samstag, 20. September, folgt seine Heimatprimiz in Kühbach. Foto: Helene Monzer

    Im Leben von Manfred Grimm ist gerade viel in Bewegung. Vor Kurzem lebte der gebürtige Friedberger, der in Kühbach aufgewachsen ist, noch in Paris. Dort war er im Frühjahr zum Diakon geweiht worden. Am Samstag vor einer Woche folgte in Innsbruck die Priesterweihe (wir berichteten). Nur einen Tag später wurde der Jesuit als neuer Kaplan in seiner künftigen Pfarrei im 13. Bezirk von Wien vorgestellt. Nun kehrt er nach Kühbach zurück: Dort steht am Samstag seine Heimatprimiz an.

