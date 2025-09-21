Die Musiker und die Schützen können vermutlich im Frühjahr einziehen

Die Umbauarbeiten am ehemaligen Sportheim, das der TSV Aindling vor Jahren am Schüsselhauser Kreuz erbaute und bis 2008 nutzte, schreiten zügig voran. Dort werden künftig der Musikverein und die Schützen ihre Heimat finden. „Die sind superfleißig“, erklärte die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler am Rande der zehnten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Sie nannte den kommenden März als Termin für die vorgesehene Fertigstellung der Maßnahme: „Es läuft gerade der Innenausbau.“ Außen seien die Arbeiten bereits weitgehend abgeschlossen.

Bei einem Ortstermin war über die Gebäude- und Grundstücksentwässerung auf der Ostseite des Gebäudes gesprochen worden. Im Keller befindet sich ein WC. Da sich der Keller und somit auch die Abwasserleitungen unterhalb des Kanalniveaus befinden, besteht die Gefahr von Rückstau. Nach Empfehlung von Andreas Ehleider, Abwassermeister im Abwasserzweckverband der Kabisbachgruppe, wäre der Einbau einer Rückstauklappe sinnvoll. „Besser wäre eine Hebeanlage“, meinte Josef Gamperl. Der Dritte Bürgermeister stimmte als einziges Ausschussmitglied gegen den Beschluss, die Ausführungen in der Vorlage zur Kenntnis zu nehmen und die Firma Brugger mit den Arbeiten in einer Höhe von gut 20.000 Euro zu beauftragen.

Umbau des ehemaligen Aindlinger Sportheims: Asphaltbelag muss entsorgt werden

Dabei geht es um den Abbruch und die Entsorgung von circa 800 Quadratmeter Asphaltbelag, um das Liefern und den Einbau eines Schachts für die Rückstauklappe sowie um das Liefern einer Rückstauklappe. In der nächsten Sitzung soll der Marktgemeinderat nähere Informationen über die Kostenaufteilung erhalten, die sich an der Umbauvereinbarung orientieren soll.

Einige Bauanträge wurden jeweils nach kurzer Aussprache zustimmend abgehandelt. Auf der Tagesordnung standen ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage Am Schönblick, eine weitere Gaube an einem Wohnhaus in der Von-Schaezler-Straße in Pichl, eine Doppelgarage in der Schloßstraße in Gaulzhofen, ein Einfamilienhaus im Ahornweg, ein Gerätehaus im Bussardweg, der Umbau eines Wohnhauses in ein Zweifamilienhaus in der St.- Ulrich-Straße in Pichl. Und am Schüsselhauser Weg darf ein Einfamilienhaus mit Garage erbaut werden, dazu war gar kein formeller Bauantrag erforderlich.

Am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung wollte Karl-Andreas Gamperl wissen, wie gerade der Sachstand beim geplanten Seniorenmobil ist. Die Gemeinde hat Angebote eingeholt. Jetzt ist der Marktgemeinderat am Zug. Ein Korb für das Spielen von Basketball auf der Lagerhallenfäche der Raiffeisenbank verschwindet, ein neuer Platz für ihn wird noch gesucht.