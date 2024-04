Schützen und Musikanten packen an fürs neue Vereinsheim

Unter der Regie der Schützengesellschaft wird das alte TSV-Sportheim in Aindling umgebaut und erweitert. Dort entsteht auch Platz für die Senioren. Wann ist das Heim fertig?

Im alten Sportheim des TSV Aindling kehrt wieder Leben ein. Dort werden künftig die Schützen und Musikanten ein neues Zuhause haben. Die Planungen für den Umbau des Gebäudes am Schüsselhauser Weg sind weitgehend abgeschlossen. Die Maßnahme steht kurz vor dem Start. Erste Vorarbeiten haben sogar schon stattgefunden.

Wenn es nach dem Willen der Schützengesellschaft und des Musikvereins geht, sollten die "richtigen" Arbeiten lieber heute als morgen beginnen. Doch ganz so leicht ist das mit dem Umbau des alten TSV-Sportheims nicht. Es steht bereits seit 2008 leer und drohte zu verfallen. Das wird nun verhindert. Inzwischen gehört das Gebäude der Gemeinde. Der Gemeinderat hatte im Januar zugestimmt, dass das Sportheim unter der Bauherrschaft der Schützengesellschaft umgebaut und erweitert wird.

Das neue Vereinsheim in Aindling wird barrierefrei

In der diesjährigen Generalversammlung berichtete Schützenmeister Daniel Moll: „Wir erhalten von allen Seiten eine sehr gute Resonanz zu dem Projekt und auch der Zuspruch aus der Bevölkerung ist überwältigend." Ebenso groß sei die Unterstützung der Marktgemeinde für das gemeinsame Projekt, da hier sehr schöne neue gemeinschaftliche Räume für eine barrierefreie Seniorenarbeit entstehen sollen.

So konnte durch die Mithilfe der Gemeinde zusätzlich zu den Förderungen des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) und des Bayerischen Kulturfonds ein Zuschuss durch den Wittelsbacher Landverein über den EU-Fördertopf Leader beantragt werden. Die entsprechenden Gremien stünden dem Projekt sehr positiv gegenüber und so könne man auch hier mit einer Förderzusage rechnen. Dabei geht es nach Auskunft des Schützenvereins um etwa 70.0000 Euro. Moll betonte, ein großer Dank gelte allen beteiligten Behörden. Die Unterstützung und Beratung über alle Förderstellen hinweg bezeichnete er als sehr große Hilfe im Behördendschungel. Die letzten noch fehlenden Detailfragen sollen nach Ansicht der beiden Vereine noch in diesem Monat geklärt werden.

Das alte TSV-Sportheim wird gerade entrümpelt

In der Zwischenzeit haben Schützen und Musikanten bereits mit den ersten Arbeiten losgelegt: Entkernung und Entrümpelung des Gebäudes. Beides soll zügig vorangehen. Auch am Freitag und Samstag werden deshalb wieder Freiwillige vor Ort anpacken. Wie Bauleiter Anton Sisa berichtet, sind für September die Arbeiten für die Aufstockung des Gebäudes geplant. Im neuen Obergeschoss sollen die neuen modernen elektronischen Schießstände für die Schützen entstehen. Für den Musikverein werden im Keller Proben-, Archiv- und Lagerräume eingerichtet. Mit der Erweiterung des Bestandsgebäudes um etwa acht Meter entsteht auch ein großer Veranstaltungsraum. In diesem barrierefreien Gemeinschaftsraum soll für die Seniorinnen und Senioren eine mit allen Möglichkeiten ausgestattete Begegnungsstätte entstehen.

Die ersten Arbeiten für den Umbau des alten TSV-Sportheims in Aindling haben schon begonnen. Freiwillige entrümpeln das Gebäude Foto: Andreas Klein

Die Fertigstellung des Gebäudes soll laut Planer und Bauleiter Sisa in der zweiten Jahreshälfte 2025 erfolgen. Bei einer Sanierung und Instandsetzung eines alten Gebäudes könnten noch allerlei Unwägbarkeiten aufkommen, weshalb sich Sisa nicht auf einen genauen Termin festlegen möchte. Der Wusch der Schützen wäre es natürlich, die Hinrunde der Rundenwettkämpfe 2025/2026 bereits im neuen eigenen Schützenheim zu absolvieren. Ob dies gelingen wird, hängt letztlich auch von den am Bau beteiligten Firmen ab. "Da wir hier jedoch auf viele Aindlinger Firmen zurückgreifen können, wird uns das sicherlich etwas zugutekommen", glaubt Anton Sisa. Derzeit ist die Schützengesellschaft noch Untermieter bei den Eichenlaub-Schützen in Eisingersdorf.

Insgesamt sollen Sanierung und Umbau rund 650.000 Euro kosten. Der Markt Aindling plant mit Ausgaben von insgesamt rund 150.000 Euro. (AZ/ull)