Aindling Neue Raiffeisenbank Lech-Donau: In Aindling stimmen 98 Prozent für die Fusion

Klare Entscheidung bei der letzten Generalversammlung in Aindling. Warum hat die neue Raiffeisenbank Lech-Donau ihren Sitz in Ehekirchen und nicht in Aindling?