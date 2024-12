Raiffeisenbanken wollen eine Fusion auf Augenhöhe

Die Bankenlandschaft in der Region ist weiter in Bewegung. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sich die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen zum Jahreswechsel mit der Sparkasse Neuburg-Rain zur Sparkasse Altbayern zusammenschließt. Den gleichen Schritt unternehmen nun die Raiffeisenbank Aindling und die Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen. Dabei ist keineswegs abzusehen, dass die Fusionswelle in dieser Branche abebben wird.

