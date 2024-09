Aus zwei wird eins: Warum die Sparkassen fusionieren

Ganz im Verborgenen sind die Verhandlungen über die Fusion der Sparkassen Aichach-Schrobenhausen und Neuburg-Rain zur Sparkasse Altbayern gelaufen. Die Freude darüber, dass die Geheimhaltung gelungen ist, ist den Beteiligten am Donnerstag in Aichach anzumerken. Im Sitzungssaal des Aichacher Verwaltungsgebäudes geben die Spitzen der Sparkassen sowie die Bürgermeister der fünf beteiligten Kommunen Aichach, Neuburg, Pöttmes, Rain und Schrobenhausen nähere Auskunft zu der Fusion zum 1. Januar 2025, die sie am Donnerstag bekannt gegeben hatten.

