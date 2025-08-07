Icon Menü
Fusion von AVV und MVV: Wichtige Infos für Fahrgäste und Preisbeispiele

Landkreis Aichach-Friedberg

Was bringt die geplante Fusion von AVV und MVV den Kunden?

Die Verkehrsverbunde aus München und Augsburg wollen fusionieren. Was haben die Fahrgäste davon? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.
Von Evelin Grauer und Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Kommt es zur geplanten Fusion des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) und des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV), ändern sich auf vielen Strecken die Preise. Kritiker bemängeln, dass der Zusammenschluss für die Mehrzahl der Fahrgäste, die Pendler, nichts bringe.
    Kommt es zur geplanten Fusion des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) und des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV), ändern sich auf vielen Strecken die Preise. Kritiker bemängeln, dass der Zusammenschluss für die Mehrzahl der Fahrgäste, die Pendler, nichts bringe. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

    Der Augsburger und der Münchner Tarif- und Verkehrsverbund sollen sich zusammenschließen: Seit einem Jahr laufen die Gespräche. Ein kleiner Überblick zeigt den aktuellen Stand der geplanten Fusion.

