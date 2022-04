Fußball A-Klassen

23:17 Uhr

Der VfL Ecknach II ist auf Meisterschaftskurs in der A-Klasse

Plus Ecknach fährt sechs Punkte am Wochenende ein und bleibt an die Spitze gesetzt. Aindling II ist Laimering auf den Fersen.

Von Reinhold Rummel

Der große Gewinner des Osterwochenendes in der A-Klasse Aichach ist die zweite Garnitur des Bezirksligisten VfL Ecknach. Dem 3:0-Auswärtssieg in Klingsmoos ließ die Einer/Kopp-Elf einen klaren 4:0-Sieg im Duell der Bezirksliga-Reservisten in Pöttmes folgen. Damit führen die Ecknacher nun mit 45 Punkten die A-Klasse Aichach vor dem FC Schrobenhausen (41) an. Die Lehmbachstädter unterlagen überraschend deutlich mit 0:4 im Derby beim SV Hörzhausen. Der TSV Schiltberg konnte bei seinem einzigen Osterauftritt einen klaren 3:0-Heimsieg über den SV Baar einfahren. In der A-Klasse Ost kam der FC Laimering/Rieden nicht über ein 2:2 beim TSV Inchenhofen hinaus, die wiederum am Ostermontag den vierten Punkt mit einem 3:2-Heimsieg über den SC Oberbernbach II einfuhren. Dagegen ging die stark ersatzgeschwächte zweite Garnitur des TSV Dasing im Heimspiel gegen den SV Ottmaring II mit 0:2 leer aus. Einen klaren 5:1-Heimsieg feierte der TSV Aindling II gegen den TSV Friedberg II am Ostermontag, nach dem man am Karsamstag kurzfristig pausieren musste, da der BC Rinnenthal II nicht antreten konnte.

