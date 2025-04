Gerda Sieglinde Meyer feiert ihren 85. Geburtstag

Die gebürtige Augsburgerin Gerda Sieglinde Meyer aus Gaulzhofen (Markt Aindling) konnte ihren 85. Geburtstag feiern. Sie wurde am 28. März 1940 geboren und wuchs in Augsburg auf. Dort erlernte sie den Beruf der Verkäuferin und übte diesen auch dort aus. Sie war in mehreren Kaufhäusern in der Innenstadt tätig und beriet Kunden. Im Jahr 1961 heiratete sie Christoph Meyer. Gemeinsam mit ihrem Mann bauten sie 1974 ein Haus in Gaulzhofen. Zwei Kinder, Manfred und Claudia, ergänzten das Familienglück. Inzwischen gehören noch drei Enkel und auch ein Urenkel zur Familie. Ehemann Christoph verstarb schon im Jahr 2013. Nun kümmern sich die beiden Kinder Manfred und Claudia um ihre Mutter. Täglich schaut jemand vorbei. Die große Familienfeier fand am Geburtstag statt und einige Tage später kam auch Bürgermeisterin Gertrud Hitzler mit einem Blumenstrauß und einem Präsent zum Gratulieren vorbei.

