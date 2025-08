Pattsituation in Baar: Soll die Grundschule einen Anbau bekommen oder nicht?

Nachdem die Mitglieder des Baarer Gemeinderatsgremiums ihre Argumente und Abwägungen zu einem Anbau an die Grundschule vorgebracht hatten, kam es zur Pattsituation. Bürgermeister Roman Pekis, Thomas Kähler, Michael Helfer, Matthias Schlicker und Doris Niklas wollten an den gefällten Beschlüssen zum Anbau festhalten, was bedeutet hätte: Es gibt in absehbarer Zeit keinen Anbau an der Grundschule. Doch ebenso viele Gemeinderatsmitglieder – Dieter Zach, Johanna Ruisinger, Josef Reiter, Andrea Winter und Florian Beutlrock – stimmten dagegen. Sie wollen die Überlegungen zum Anbau an die Grundschule weiterverfolgen.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86674 Baar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis