Barockpicknick am Aichacher Sisi-Schloss: Einfach nur fein speisen und der Musik lauschen

Im Garten des Sisi-Schlosses in Aichach-Unterwittelsbach findet am Sonntag, 6. Juli, von 16 Uhr bis circa 18 Uhr wieder das Barockpicknick statt. Wie die Stadt Aichach auf ihrer Homepage mitteilt, können es sich die Besucherinnen und Besucher mit Familie und Freunden bei gepflegter Musik auf der Wiese am Sisi-Schloss gemütlich machen, ihren mitgebrachten Picknick-Korb genießen und einfach nur zuhören. Auf dem Programm steht Musik aus Barock, Renaissance und Klassik mit Gitarre, Klarinette, Viola und Gesang.

Die musikalischen Gäste sind laut Mitteilung das Salonmusikquartett „Ischl“ – das Kurorchester im Taschenformat – mit Walzern zur Sommerfrische, die „Flauti“ mit Musik aus Rokoko und Renaissance, das „Grand Trio“ mit tschechischer Klassik für Gitarre, Geige und Bratsche, das „Friedberger Barock Consort“ mit Fest- und Tanzmusik aus der „Friedberger Zeit“, tierische Musicalmusik und Weltmusik zum gemütlichen Ausklang. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (AZ)