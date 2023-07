Das Barockpicknick findet in Aichachs schönstem Konzertsaal statt

Plus Das Barockpicknick am Aichacher Sisi-Schloss gibt es schon seit 20 Jahren. Es ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Viele junge Solisten haben dort ihre ersten Auftritte.

Mit Decken und Stühlen kommen die Besucherinnen und Besucher. Einige nehmen auf Bierbänken Platz, andere nutzen die Bierbank als Tisch für das mitgebrachte Picknick. Beim Barockpicknick auf der Wiese beim Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) herrscht wie immer eine entspannte Atmosphäre. Am Samstag fand die Veranstaltung, eine Kombination aus Open-Air-Konzert und Picknick, zum 20. Mal statt.

An die Anfänge kann sich Beate Klobe, die das Barockpicknick zusammen mit Arnold Fritscher ins Leben rief und seitdem gemeinsam mit ihm organisiert, noch gut erinnern. Die Stadt hatte damals gerade das Sisi-Schloss mit dem großen Landschaftspark gekauft. "Das Gras stand kniehoch und die Frösche hüpften", erzählt Klobe. Das Schloss selbst habe vor 20 Jahren noch im Dornröschenschlaf gelegen. Fritscher und sie waren von dem Park begeistert und fanden: "Der wunderbare Raum muss bespielt werden." Die Idee zum Barockpicknick war geboren.