Hochwasser in Aichach: Flutgraben ist zum Flüsschen angeschwollen

Der Pegel der Paar hat am Dienstagvormittag an der Grenze zur Meldestufe 2 gekratzt, blieb aber bislang noch darunter. Zuletzt sank der Pegel sogar, während gegen Mittag die Sonne hinter den Wolken hervorkam. Der Flutgraben in Aichach führt dennoch enorm viel Wasser in diesen Tagen. Wasser, das seit den Hochwasserschutzmaßnahmen genug Platz hat, um sich auszubreiten, so dass Überschwemmungen von Gebäuden weitgehend vermieden werden.

Pegel an der Paar in Aichach sinkt

Die Paar hat nicht nur beim Pegel beim Blauen Steg in Aichach, sondern auch flussaufwärts in Dasing und Mering Meldestufe 1 überschritten. In Aichach gab es in der Nacht zum Sonntag eine erste Spitze mit 143 Zentimetern und eine zweite am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit 154 Zentimetern. In Dasing lag der Pegel am Dienstag gegen 13 Uhr bei 147 Zentimetern nach einem Höchststand von 149, in Mering lag der Pegel am Dienstagmittag bei 95 Zentimetern. (bac)