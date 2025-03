Künstliche Intelligenz und Sensoren sollen vor Hochwasser schützen

„Land unter“ herrschte beim Hochwasser Anfang Juni 2024 in weiten Teilen des Wittelsbacher Landes. Manche Schäden sind bis heute nicht behoben. Zwei Modellprojekte sollen nun den Hochwasserschutz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter voranbringen. Ein „Digitaler Zwilling“ der Paar soll helfen, die Kommunen an dem Fluss besser vor Hochwasser zu schützen. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet ein Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem, das für die Landkreise Aichach-Friedberg und Günzburg etabliert werden soll. Für beide Modellprojekte ist eine Förderung in den sogenannten Fraktionsinitiativen des Bayerischen Landtags vorgesehen, wie Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko mitteilt.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis