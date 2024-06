Schlimmer als beim Pfingsthochwasser: Land unter in Aichach-Friedberg

Land unter hieß es am Wochenende in vielen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg. Im Aichacher Stadtgebiet traf es den Ortsteil Ecknach am schlimmsten. Dort war am Samstag nicht nur die Uferstraße beim Gasthaus Gutmann (Bild) überflutet. Auch weite Teile der Pfarrer-Steinacker-Straße waren ein einziger Fluss. In zahlreichen Kellern stand Wasser.

Foto: Erich Echter