Dekan Stefan Gast verwandelt sich in einen Clown

Ein Faschingsgottesdienst fand in der gut besuchten Kirche von Hollenbach statt, der sowohl die farbenfrohe Welt des Faschings als auch tiefgründige Botschaften des Glaubens vereinte. Die kleinen Besucher des Gottesdienstes durften verkleidet kommen. Der Kinderchor „Die wilden Kirchenmäuse“ aus Inchenhofen, ebenfalls in Faschingskostümen, präsentierte einige seiner Lieder. Ein Highlight war die Predigt von Dekan Stefan Gast, der sich vor den Gottesdienstbesuchern in einen farbenfrohen Clown verwandelte. Er ging in seiner Predigt auf die symbolische Bedeutung der Farben ein und zog Parallelen zu wichtigen Aspekten des Lebens. Die verschiedenen Farben stehen nicht nur für die Vielfalt und Schönheit der Schöpfung, sondern auch für unsere politische Verantwortung, für den Glauben und die Freude, die uns der Fasching schenkt. Er ermutigte die Gemeinde, sich für Toleranz, Frieden und Einigkeit einzusetzen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben.

Sandra Schweizer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Gast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis