Was zum tödlichen Unfall bei Petersdorf bekannt ist – und was nicht

Wo kamen sie her? Wo wollten sie hin? Vieles ist auch zwei Tage nach dem tödlichen Unfall bei Petersdorf noch unklar, bei dem ein 19-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Günzburg die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Baum raste. Während der Fahrer schwer verletzt in die Augsburger Uniklinik gebracht wurde und sich mittlerweile außer Lebensgefahr befindet, starb sein 23-jähriger Beifahrer noch im Autowrack, das in der Zwischenzeit Feuer gefangen hatte. Auch für die Einsatzkräfte eine belastende Situation, wie sie berichten.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Petersdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis