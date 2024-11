Windkraftausbau: Warum ein Entwurf im Landkreis für Irritationen sorgt

Wenn es um die Windkraft geht, läuft seit Jahrzehnten selten etwas reibungslos. Auf Planungsmarathons folgten in der Regel Bürgerproteste, nach dem Bau meistens aber ein reibungsloser Betrieb – wenn sich die Räder erst mal drehen. Auch in unserer Region gibt es immer wieder Diskussionen, wo Windräder hinkommen sollen. Nun geht es nicht um ein einzelnes Projekt. Vielmehr steht die übergreifende Planung im Fokus. Konkret besprach der zuständige Ausschuss des Regionalen Planungsverbandes (RPV) vor Kurzem die Ausweisung von sogenannten Vorranggebieten für Windenergie in der Region Augsburg. Seit Monaten forderten Bürgermeister mehr Tempo, andere Planungsverbände sind nämlich schon deutlich weiter. Ein Entwurf legt jetzt dar, welche Gebiete in der Region dafür infrage kommen. Die kommunalen Vertreter reagierten teils irritiert auf das vorgestellte Papier. Im Wittelsbacher Land würde es – bis auf zwei kleine Teilflächen bei Baar und Petersdorf – überhaupt keine Vorranggebiete geben.

