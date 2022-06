Dekan Stefan Gast aus Inchenhofen ist seit 25 Jahren Priester

Plus Der Wallfahrtspfarrer von Inchenhofen feiert Jubiläum. Der 53-Jährige kam vor 15 Jahren nach Leahad. Pfarrei lässt ihn hochleben – der Bischof nennt ihn ein „Silberstück“.

Zu seinem 25-jährigen Priesterjubiläums hat die ganze Pfarreiengemeinschaft Inchenhofen gestern Dekan Stefan Gast hochleben lassen. Zahlreiche Fahnenabordnungen, über 50 Ministranten und viele Gottesdienstbesucher feierten mit ihrem Wallfahrtspfarrer, der seit 15 Jahren in Leahad ist und auf den verstorbenen Monignore German Fischer folgte. Seit elf Jahren ist Gast auch Dekan im Wittelsbacher Land.