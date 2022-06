Inchenhofen

Über 2000 Menschen kommen zur Pfingstwallfahrt nach Inchenhofen

Plus Bei bestem Wallfahrerwetter erwiesen an Pfingsten über 2000 Menschen dem Heiligen Leonhard die Ehre und pilgerten nach Inchenhofen. Manche nahmen weite Wege auf sich.

Von Erich Echter

Bestes Wallfahrerwetter bescherte der heilige Leonhard an seinem Erzbruderschaftsfest den Wallfahrerinnen und Wallfahrern, die sich am Pfingstmontag zu Fuß nach Inchenhofen aufmachten. Der traditionelle Bauernheilige wird nicht nur von Landwirten verehrt, die um eine gute Ernte auf ihren Feldern bitten. Auch andere Pilger danken dem "Bayerischen Herrgott", wie St. Leonhard im Volksmund auch genannt wird. Über 2000 Wallfahrerinnen und Wallfahrer dürften am Pfingstwochenende nach Inchenhofen gepilgert sein. Auch viele junge Menschen waren in den Wallfahrergruppen auszumachen.

