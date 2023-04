Der Friedhof und ein Radweg beschäftigen die Sainbacher

Zur Bürgerversammlung in dem Inchenhofener Ortsteil kommen knapp 40 Besucherinnen und Besucher ins Schützenheim.

Der Friedhof und ein Radweg waren die beiden Themen, um die sich am Montag bei der Bürgerversammlung in Sainbach (Gemeinde Inchenhofen) die Fragen der Bürger drehten. Knapp 40 Zuhörerinnen und Zuhörer waren zur Versammlung gekommen, wie Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage mitteilte. Es war die zweite Bürgerversammlung nach der in Oberbachern.

Eine Sainbacherin fragte an, ob die größeren freien Flächen im Friedhof durch eine Bepflanzung schöner gestaltet werden können. Dem stand Schoder sehr aufgeschlossen gegenüber. Mit Pflanzen und ein oder zwei Bänken würde der Friedhof für Besucherinnen und Besucher noch einladender sein, konnte er sich vorstellen. Der Bürgermeister kündigte an, dass die Gemeinde das schon etwas mitgenommene Holzkreuz auf dem Friedhof erneuern möchte.

Wann kommt der Radweg von Sainbach nach Motzenhofen?

Wie es mit dem Radweg von Sainbach nach Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) aussieht, interessierte einen Besucher. "Gibt es da schon Fortschritte?", wollte er wissen. Schoder hat das Thema schon länger auf seiner Liste stehen. Es sei aber schwierig, weil der Weg auch über Feldwege führen würde und es Gründe gebe, warum diese nicht genutzt werden dürften. Die Gemeinde hat laut dem Bürgermeister eine Idee für eine Alternative. "Wir überlegen, ob wir den Radweg mithilfe eines Grundstückstauschs installieren können."