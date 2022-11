Andreas Schilcher ist Schwabens bester Schreinermeister

Der Inchenhofener wurde von der Handwerkskammer für Schwaben als Jahresbestmeister ausgezeichnet. Auf seine selbst geschaffenen Produkte ist er besonders stolz.

"Die sichersten Wertpapiere gibt es immer noch im Handwerk." Mit diesem Satz hat nicht etwa eine Aktienbank, sondern die Handwerkskammer für Schwaben auf ihren Einladungen geworben. Diese gingen an die 625 Meisterinnen und Meister, die dieses Jahr in insgesamt 13 verschiedenen Handwerken ihren Meister abgeschlossen haben. Im Oktober wurde ihnen in einem feierlichen Ambiente in Kempten ihr Meisterbrief - das "Wertpapier für die Zukunft" - überreicht. So auch dem Schreiner Andreas Schilcher aus Inchenhofen. Doch nicht nur das: Der 29-Jährige überzeugte mit seinem Können und wurde von der Handwerkskammer zum besten Schreiner Schwabens gekürt.

Andreas Schilcher aus Inchenhofen ist von der Handwerkskammer für Schwaben ausgezeichneter Schreiner-Meister. Foto: Franz Schilcher

Für den Inchenhofener hat der Weg hierhin bereits vor mehreren Jahren begonnen. "Für mich war früh klar, dass ich handwerklich tätig werden möchte", erzählt Schilcher. Schon bevor er 2008 eine Ausbildung zum Schreiner anfing, handwerkelte er des Öfteren im heimischen Keller und absolvierte auch Praktika in diesem Bereich. Das Besondere an dieser Ausbildung sei, wie Schilcher erklärt, dass man zunächst ein ganzes Jahr Unterricht an der Berufsschule hat, bevor man im Betrieb arbeite. Dort - in einer Baufirma für Fenster und Türen - konnte er sich schließlich sein praktisches Wissen aneignen und verfestigte dieses über mehrere Jahre hinweg.

Mit dem nötigen Handwerk meistert Schilcher seinen Meister

Vor zwei Jahren beschloss er schließlich, auch einen Meister zu machen: "Das war recht spontan. Ich wollte es einfach versuchen." Diesen absolvierte er in Teilzeit, also neben seinem Job als Schreiner bei der Küchen- und Möbelschreinerei Georg Neukäufer GmbH in Rettenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Die diesjährige Abschlussprüfung meisterte er mit Erfolg: Von den insgesamt 15 Schreiner-Meistern setzte er sich als bester durch und ist von der Handwerkskammer für Schwaben als bester Schreiner-Meister des Jahres ausgezeichnet worden. Neben dem Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben, Hans-Peter Rauch, und seinen Stellvertretern Paul Brugger und Konrad Rebholz zollte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Meisterinnen und Meistern auf der Feier seinen Respekt.

Das Produkt zu sehen, was man selbst geschaffen hat, ist das, was Andreas Schilcher an seinem Beruf am meisten schätzt. Für sein Meisterstück schreinerte er beispielsweise ein sogenanntes Hänge-Sideboard mit beleuchteter Vitrine. Darin bewahrt er seine persönlichen Sportauszeichnungen wie Pokale oder Medaillen auf, die dadurch besonders zum Vorschein kommen können.

