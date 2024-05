Söder kommt zum Leonhardiritt nach Leahad

Der bayerische Ministerpräsident kündigt sich für die Traditionsveranstaltung im November in Inchenhofen an. 2023 musste er seinen Besuch kurzfristig absagen.

Ein besonderer Gast hat sich für den Leonhardiritt am Sonntag, 3. November, in Inchenhofen angekündigt: Ministerpräsident Markus Söder hat seine Teilnahme zugesagt, wie Bürgermeister Toni Schoder schon in der Bürgerversammlung berichtet hat. Dass der Ministerpräsident sein Kommen zugesagt hat, verkündet nun Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko in einer Pressemitteilung.

Söder wollte schon 2023 am Leonhardiritt teilnehmen. Damals musste er wegen kurzfristiger terminlicher Verpflichtungen im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz absagen.

Leonhardiritt in Inchenhofen am 3. November

Jetzt freut sich Tomaschko, dass Söder die erneute Einladung zum Leonhardiritt angenommen hat. "Dem Ministerpräsidenten ist es ein großes Anliegen, seinen letztjährig geplanten Besuch in diesem Jahr nachholen zu können", so Tomaschko. Es sei eine besondere Ehre und zeige die große Bedeutung des Leonhardiritts in Inchenhofen, dem wohl ältesten Leonhardiritt Deutschlands.

2016 war Söder schon einmal in Inchenhofen dabei: damals noch als bayerischer Finanz- und Heimatminister.

2016 war Markus Söder schon einmal beim Leonhardiritt in Inchenhofen, damals noch als bayerischer Finanzminister. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Der Inchenhofener Leonharditt wurde bereits im Jahr 1457 von Abt Paul Herzmann eingeführt. Bis heute ist Inchenhofen der bedeutender Wallfahrtsort zum Heiligen Leonhard in ganz Bayern.

Starten wird der Leonhardiritt am Sonntag, 3. November, um 13.30 Uhr. Bereits am Vormittag steht das Pontifikalamt in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen auf dem Programm. (AZ)