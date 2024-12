Flucht vor den Taliban: Das neue Leben der Familie S.

Dass die Taliban vor zweieinhalb Jahren der Grund für ihre Flucht aus Afghanistan waren, daraus macht Familie S. kein Geheimnis. Ein Jahr lang waren sie zu Hause quasi eingesperrt, trauten sich kaum heraus, stellten Arbeit und Studium ein, ehe sich ihnen die Gelegenheit bot, über den Iran nach Deutschland zu fliehen. Die Familie zählt zu den besonders schutzbedürftigen Afghaninnen und Afghanen. Wieso, wollen sie lieber nicht in den Medien lesen, genauso wenig wie ihren Familiennamen und die genauen Umstände ihrer Flucht. Zu groß ist die Angst um die Onkel und Tanten, die noch in Afghanistan leben. Und um sich selbst, denn die Familie S. will sich in Aichach ein neues Leben aufbauen, fernab des Taliban-Terrors. Eine Rolle spielt dabei eine Aichacher Bildungseinrichtung.

