Afghanistan-Reportage

vor 17 Min.

Der Wahn der Taliban - das Leben unter der neuen Regierung

Plus Unter den neuen alten Herrschern in Afghanistan gibt es Männer, die sich betont freundlich geben. Aber eben auch finstere Schergen, die Schlimmstes vermuten lassen. Unser Reporter ist beiden Spezies begegnet – und einer mutigen Journalistin.

Von Daniel Böhm

Als Zabihulla Mujahid, der inzwischen weltberühmte Pressesprecher der Taliban, in einem schmucklosen Saal in Kabul das Podium betritt, wird es still. Der bärtige Mann setzt sich, nimmt ein Blatt Papier in die Hand und fängt an zu lesen. Nach den üblichen Lobpreisungen Gottes kommt der PR-Chef des islamischen Emirates von Afghanistan schließlich zur Sache. Er verkündet die neue Regierung, die die Taliban so lange angekündigt hatten und die jetzt offenbar feststeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen