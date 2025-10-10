Projekte fürs Donaumoos: Pöttmes macht mit anderen Kommunen gemeinsame Sache

Ein Dutzend an Kommunen will bei der ILE Donaumoos gemeinsame Wege beschreiten. Die drei Buchstaben gelten als Abkürzung für den Begriff Integrierte Ländliche Entwicklung. Dazu war in der Sitzung des Marktgemeinderats Pöttmes jetzt ein zwölfminütiges Video zu sehen. Es wurden folgende Handlungsfelder festgelegt: soziale Angebote, Zusammenhalt und Versorgung, Wirtschaft und zukunftsfähige Energieversorgung, Umwelt, Landschaftsbild und Naherholung, Land- und Forstwirtschaft sowie Ernährung, soziales Kapital und innovative Beteiligung. Am 20. November ist im Gasthof Daferner in Schönesberg (Gemeinde Ehekirchen) dazu eine Veranstaltung vorgesehen. Die Arbeitsform der ILE soll nach den Wahlen im März festgelegt werden.

Thomas Huber (Bürgerblock) zeigte sich wenig beeindruckt von der Präsentation, sondern merkte an: „In zwei Jahren ist mehr oder weniger nur eine Folienpräsentation herausgekommen. Ich habe Angst, dass das ein großes Bürokratiemonster wird. Ich hoffe, der Prozess beschleunigt sich wesentlich.“ Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) widersprach dieser Auffassung und versicherte: „Ich werde nichts beschließen ohne Mandat des Gemeinderats.“ Ihm ist wichtig, dass man auf diese Weise zusammen mit anderen Kommunen Projekte angehen kann, außerdem betonte er, dass Fördergelder bereitstehen. Pöttmes könne sich an Maßnahmen beteiligen, wenn sie als nachhaltig anzusehen sind.

Ländliche Entwicklung im Donaumoos: Welche Kosten sind Pöttmes entstanden?

Manfred Riedelsberger (CWG) wollte wissen, welche Kosten der Gemeinde in dem Zusammenhang bereits entstanden sind. Bislang, so hieß es, floss noch kein Geld. Riedelsberger erklärte weiter: „Das Prinzip finde ich gut. Es muss hinten was rauskommen.“ Lediglich Erich Poisl (CWG) stimmte am Ende dagegen.

Die Staatsstraße 2035 im Abschnitt zwischen Gundelsdorf und Handzell ist seit Mittwoch wieder offen. An einigen Stellen wurden während der Arbeiten Fahrbahnränder in Mitleidenschaft gezogen, dafür kommt das Staatliche Bauamt nicht auf, sondern die Gemeinde. Offensichtlich haben sogar Sattelzüge Fahrradwege benutzt. Künftig wolle man bei solchen Maßnahmen Teilbereiche so sperren, dass sie auf Google Maps nicht länger als mögliche Ausweichrouten erscheinen. Der Bürgermeister stellte frustriert fest: „Die Unvernunft ist groß.“

Die Nahwärmeversorgung in dieser Kommune beträgt 37 Prozent. Die öffentliche Wasserversorgung schloss im Jahr 2023 mit einem Minus von 95.000 Euro ab. Die gestiegenen Stromkosten wurden als wichtiges Thema angesprochen, außerdem musste eine defekte Pumpe ausgetauscht werden. Dabei fielen weitere Kosten für den Bezug von Fremdwasser an. Bei der Neukalkulation der Tarife sollte man das Tempo forcieren, verlangte Thomas Huber.

Am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung ging Manfred Riedelsberger noch mal ein auf die Neukalkulation beim Wasser. Er stellte den Antrag, dass bei der nächsten Sitzung das eingeschaltete Büro über den aktuellen Stand seiner Arbeiten informiert. Der Bürgermeister versicherte zunächst: „Wir sind im Zeitplan.“ Weil der Disput damit nicht erledigt war, erklärte Ketz: „Der Antrag muss schriftlich gestellt werden, der steht nicht auf der Tagesordnung.“ Hintergrund dieses Wortwechsels: Der Bürgermeister hatte sich darüber geärgert, dass Riedelsberger sich öffentlich kritisch zum Ablauf des Verfahrens geäußert hatte. Offensichtlich war davon die Rede, dass man keine Kontrolle über das Verfahren habe.

Bündelausschreibung für kommunale Strombeschaffung ist Lichtblick für Pöttmes

Bei der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung ging der Zuschlag an die Stadtwerke Augsburg. Der Arbeitspreis liegt bei 9,269 Cent für die Kilowattstunde. Im Mittel liegen die Preise um etwas mehr als die Hälfte unter denen des laufenden Jahres. „Das ist einer unserer Lichtblicke“, kommentierte Bürgermeister Ketz dieses Ergebnis.

An verschiedene Einrichtungen gingen in den vergangenen beiden Jahren Spenden ein. Der Marktgemeinderat sah in keinem Fall den Versuch, dadurch einen Vorteil zu erhalten. Die Kosten für das Volksfest, die der Gemeinde entstanden, wurden mit rund 13.500 Euro beziffert. Laut Bürgermeister floss dieses Geld in die Verköstigung der Senioren beim Seniorennachmittag und in das Standkonzert am Marktplatz anlässlich des Einzugs zum Festzelt. Thomas Huber hätte sich gewünscht, dass man die Informationen zu diesem Thema besser aufbereitet. Er sprach auch verschiedene Probleme bei diesem Fest an, die wohl auf Defizite in der Kommunikation zurückzuführen waren.