Die große Reisewelle rollt an: Wie gut ist die A8 vorbereitet?

Am Donnerstag ist der letzte Schultag in Bayern. Viele Familien starten gleich nach der Zeugnisübergabe in den Urlaub. Häufig geht‘s gen Süden. Zum Start in die Sommerferien wird es deshalb auch auf der Autobahn A8 im Raum Augsburg und Aichach-Friedberg voll werden. Darauf stellen sich Polizei und Autobahnbetreiber ein. Doch beide fühlen sich gerüstet. Gibt es trotzdem Schwachstellen? Etwa an Stellen, wo eine Tempo-Begrenzung nötig ist, wie an der Stelle zwischen Friedberg und Dasing, wo vor gut fünf Wochen ein 59-jähriger Lastwagenfahrer tödlich verunglückt ist?

