Tödlicher Unfall mit brennendem Lkw: A8 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Bei einem schweren Unfall auf der A8 am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr ist ein Lastwagen mit Anhänger in Brand geraten. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Augsburg mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Dasing in Fahrtrichtung München. Im Bereich einer mobilen Baustelle platzte laut Polizei ein Reifen bei dem Lastwagen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann, das daraufhin umkippte und Feuer fing. Der Fahrer starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Die Autobahn war in Richtung München ab der Anschlussstelle Augsburg-Ost stundenlang gesperrt. Erst nach 22 Uhr wurde die A8 wieder freigegeben.

Inzwischen macht die Polizei weitere Angaben. So steht nun fest, dass es sich bei dem Unfallopfer um einen 59 Jahre alten Mann aus Sachsen-Anhalt handelt. Er war mit seinem Lastwagen auf Höhe von Haberskirch alleinbeteiligt ins Schlingern geraten, nachdem der Reifen geplatzt war. Der Lastwagen kollidierte mit der Betongleitwand, stürzte um und geriet in Brand.

Der Sachschaden wird auf rund 163.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt der Schaden an der Straße, den der A8-Betreiber Autobahnplus auf etwa zwei Millionen Euro schätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde veranlasst.

Icon Vergrößern Bei einem Unfall auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing ist der Fahrer eines Lastwagens gestorben. Foto: HITRADIO RT1 Icon Schließen Schließen Bei einem Unfall auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing ist der Fahrer eines Lastwagens gestorben. Foto: HITRADIO RT1

Der Brand konnte relativ schnell gelöscht werden, obwohl es die Einsatzkräfte schwer hatten, an die Unfallstelle zu gelangen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer missachteten die Rettungsgasse. Die Arbeiten der Berufsfeuerwehr Augsburg erschwerte außerdem die Tatsache, dass der Lastwagen teilweise Gefahrgut geladen hatte.

Unfall auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing führt zu Staus im Berufsverkehr

Die Autobahn A8 war in Fahrtrichtung München bereits ab der Anschlussstelle Augsburg-Ost bis Dasing komplett gesperrt. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass die Sperrung für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa Mittag nötig sein wird. Jedoch stellte sich heraus, dass die Fahrbahn bei dem Unfall so schwer beschädigt worden ist, dass die Reparaturarbeiten aufwendiger ausfallen müssen. Die Sperre ab Augsburg-Ost musste „bis mindestens in die Abendstunden hinein“ andauern, erklärte Marion Liebhardt, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Schwaben-Nord. In Fahrtrichtung Stuttgart konnte die Fahrbahn gegen 9 Uhr wieder freigegeben werden. Erst nach 22 Uhr war die A8 wieder frei.

Laut Berufsfeuerwehr Augsburg hatten mehrere Zeugen zunächst berichtet, dass wohl mehrere Autos auf der Autobahn in Brand geraten seien. Wenig später war allerdings klar, dass es sich bei dem brennenden Objekt um einen umgestürzten Lastwagen handelt, der die komplette Fahrspur Richtung München blockierte. Dieser war infolge des Unfalls sofort in Brand geraten. Ersthelfer versuchten nach Angaben der Berufsfeuerwehr, die Flammen zu löschen.

Nachdem der Brand gelöscht ist, kann der Fahrer nur noch tot geborgen werden

Das Eintreffen der Feuerwehr verzögerte sich durch den Rückstau und die mangelhaft gebildete Rettungsgasse mit Lastwagen auf mehreren Spuren. Die ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg bekämpften den Brand sofort mit mehreren Löschrohren. Sie wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wo sich der Fahrer befand. Durch die große Hitze geriet auch der mit Stückgut beladene Anhänger in Brand. Auch dieser musste gelöscht werden. Bei den geladenen Produkten handelte es sich teilweise um Gefahrgut. Deshalb musste der Anhänger mit technischen Geräten geöffnet und aufwendig entladen werden.

Bei dem Unfall ergossen sich brennende Flüssigkeiten auf die Fahrbahn. Diese setzten teilweise die angrenzende Böschung in Brand. Bei den Arbeiten unterstützten die freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg und Dasing die Berufsfeuerwehr. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten herrschte die traurige Gewissheit: Für den Fahrer war jede Hilfe zu spät gekommen. Er konnte nur noch tot aus dem Führerhaus geborgen werden.

Tödlicher Unfall auf der A8: Auch auf der B300 staute es sich

Umleitungen waren eingerichtet. Dennoch kam es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus im Berufsverkehr. Wer nach München wollte, sollte ab Augsburg-West über die B17 und bei Landsberg über die A96 ausweichen. In der Gegenrichtung, auf der B17 bei Oberhausen in Richtung Norden, hatte sich am Morgen ebenfalls ein Unfall ereignet, der zu Stau führte.

Icon Vergrößern Infolge des schweren Unfalls auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing bildeten sich auf den Umleitungsstrecken lange Staus wie hier auf der B300 zwischen Friedberg und Aichach. Foto: Evelin Grauer Icon Schließen Schließen Infolge des schweren Unfalls auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing bildeten sich auf den Umleitungsstrecken lange Staus wie hier auf der B300 zwischen Friedberg und Aichach. Foto: Evelin Grauer

Als Folge des Staus auf der A8 hatte sich auch auf der B300 Richtung Aichach ein Stau gebildet. In Richtung Augsburg zog sich der Rückstau durch Friedberg durch bis nach Hochzoll. Auch durch Gersthofen bildete sich ein Stau, der sich zwischenzeitlich ab Hirblingen bis zum Flugplatz Augsburg zog. Auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing staute es sich auch über den gesamten Tag hinweg.

Icon Vergrößern Wegen des Unfalls auf der A8 bildeten sich lange Staus auf den Umfahrungsstrecken, hier auf der B300 in Friedberg (Fahrtrichtung Dasing). Foto: Ute Krogull Icon Schließen Schließen Wegen des Unfalls auf der A8 bildeten sich lange Staus auf den Umfahrungsstrecken, hier auf der B300 in Friedberg (Fahrtrichtung Dasing). Foto: Ute Krogull