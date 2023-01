Jahresrückblick 2022

Jahresende im Rückblick: Leonhardi, Märkte und ein schrecklicher Unfall

Plus Auf der Kreisstraße zwischen Haunswies und Affing kommt im November wieder ein Autofahrer ums Leben. Im extralangen Advent sind die Märkte im Wittelsbacher Land sehr gut besucht.

Von Christian Lichtenstern

Inchenhofen 200 Rösser und 16 Festwagen beeindrucken beim Leonhardiritt in Inchenhofen das Publikum. Ein Unfall wirft jedoch einen Schatten auf die Traditionsveranstaltung, die zuletzt 2019 stattfinden konnte. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher sehen sich den Umzug in Leahad an. Der Festzug umrundet traditionell dreimal die Wallfahrtskirche, und nach der zweiten Runde hatten sich viele Besucher schon auf den Heimweg gemacht. Als die Pferde vor einem der Festwagen scheuten, sind zum Glück nicht mehr viele Leute vor Ort. Beim Unfall stürzt ein auf dem Festwagen stehender 53-Jähriger auf die Straße. Eine 58-jährige Besucherin und ein 53-jähriger Besucher bringen sich vor den Pferden mit einem Sprung über einen Zaun in Sicherheit. Alle drei verletzen sich nur leicht.

