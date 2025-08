Jemenhilfe Aichach: So bitter nötig ist die Unterstützung für die Menschen

Die Jemenhilfe aus Aichach betreibt eines der wenigen noch funktionierenden Krankenhäuser in dem vom jahrelangen Bürgerkrieg zerrütteten Land. Den Stellenwert des Hospitals in den Bergen von Al Mihlaf stellte Vorsitzende Aenne Rappel in der Jahreshauptversammlung der Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe in Aichach heraus. Doch es ist noch mehr Unterstützung nötig.

Rappel berichtete zunächst über die aktuelle politische Lage im Jemen. Demnach kontrollieren die Huthi-Rebellen weiterhin den Norden des Landes mit der Hauptstadt Sanaa. Die international anerkannte Regierung wird von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten beeinflusst. Seit Jahren führen diese Staaten im Jemen eine Art Stellvertreterkrieg gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Die unbeschreibliche Not der Bevölkerung droht, in Vergessenheit zu geraten. Wie Rappel berichtete, sei die humanitäre Situation nach wie vor dramatisch.

7000 Euro pro Monat reichen nicht für das Krankenhaus im Jemen

Die Organisationen mit Sitz in Aichach können mit ihren Einrichtungen, die auf Regierungsgebiet liegen, noch Unterstützung leisten. Das Krankenhaus wird seit 2019 von Dr. Arafat al Sufi, dem zweitältesten Sohn des 2020 verstorbenen Scheichs Sadeq, geleitet. Der Allgemeinmediziner hat ein erweitertes Studium in Kairo aufgenommen, um sich hier als Kardiologe ausbilden zu lassen. Während seiner Abwesenheit werde sein jüngerer Bruder Dr. Alaw al Sufi, der im Krankenhaus als Zahnarzt tätig ist, die Leitung übernehmen, berichtete Rappel.

Dr. Arafat zufolge reicht allerdings der Unterhaltsbetrag für das Krankenhaus von derzeit 7000 Euro pro Monat aufgrund der steigenden Kosten nicht mehr aus. Einstimmig genehmigte die Versammlung deshalb eine Erhöhung auf 10.000 Euro. Da der dortige Trinkwasserbrunnen mangels Diesel-Kraftstoff nicht mehr betrieben werden könne, müsse sauberes Wasser gekauft und in Tanks gelagert werden. Ein Vorschlag, für das Betreiben der Pumpe Solar-Module zu beschaffen, erwies sich als nicht realisierbar.

Das aus Geldmangel seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr durchführbare Lebensmittelprogramm für die Bedürftigen in Al Mihlaf konnte im März wieder aufgenommen werden. Dies sei nur dank des Hilferufs im Jahresbericht und großzügig eingegangener Spenden möglich gewesen, für die sich die Vorsitzende bedankte: „Wir waren in Not und sie haben geholfen.“

Zur Jemen Kinderhilfe berichtete Rappel, dass der Ausbau des Kinderhauses in Taiz nun abgeschlossen und alle drei Stockwerke bezogen seien. Dort habe auch der Leiter, Waheeb al Sufi, sein Büro bezogen.

In der Versammlung wurden die Vorsitzenden jeweils einstimmig für die nächsten beiden Jahre bestätigt. Als neuer Schatzmeister der Kinderhilfe wurde, ebenfalls ohne Gegenstimme, Franz Plöckl gewählt, der das Amt für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Gert Henke übernahm.

Die neue Führungsmannschaft des Fördervereins Aktion Jemenhilfe und der Jemen Kinderhilfe e.V. mit der wiedergewählten Ersten Vorsitzenden Aenne Rappel (Mitte). Foto: Zeiselmair

Im Bericht aus Deutschland stand die Fortführung des Jemenhilfe-Standes am Aichacher Christkindlmarlt zur Diskussion. Da der letztjährige Erlös in keinem Verhältnis zum Aufwand stand, wurde eine weitere Beteiligung mehrheitlich abgelehnt. Die Spendenbereitschaft für den Jemen habe in den vergangenen Jahren merklich nachgelassen, erklärte Rappel, die sich „für die Ärmsten der Armen eine Erbschaft herbeiwünsche“.

Zum 25. Gründungsjubiläum des Fördervereins soll am Sonntag, 16. November, eine Matinee-Veranstaltung im Aichacher Cineplex-Kino stattfinden. Die Schatzmeisterin des Fördervereins, Marlies Wittler, berichtete von einem ausgeglichenen Konto, ebenso Franz Plöckl für die Jemen Kinderhilfe. Im Anschluss zeigten Aenne Rappel und ihre Tochter Petra aktuelle Bilder aus dem Jemen, insbesondere von der wieder aufgenommenen Lebensmittelverteilung in den Bergen von Al Mihlaf.

Eine zunächst – mangels ausreichender Mitgliederanwesenheit – vertagte, zwingend notwendige Satzungsänderung konnte erst bei einem weiteren Termin beschlossen werden: Für den Fall der Auflösung des Fördervereins wird die Jemen Kinderhilfe e.V. als Begünstigte eingetragen.

Neuwahlen bei der Jemenhilfe Aktion Jemenhilfe Vorsitzende Aenne Rappel, erste Stellvertreterin Elfriede Grabbert, zweite Stellvertreterin Rita Wiedholz, Schatzmeisterin Marlies Wittler, Schriftführerin Gudrun Fries, Kassenprüfer Xaver Heichele und Herbert Kretschmer. Jemen Kinderhilfe Vorsitzende Aenne Rappel, Stellvertreterin Gudrun Fries, Schatzmeister Franz Plöckl, Schriftführerin Petra Rappel, Kassenprüfer Marlies Wittler und Gabi Stuhlmüller.

Förderverein Aktion Jemenhilfe (Stichwort: Krankenhaus Al Mihlaf): Augusta-Bank Aichach, IBAN DE23 7209 0000 0005 5821 05.

Jemen Kinderhilfe (Kinderhaus Taiz) Konto Sparkasse Altbayern, IBAN DE49 7205 1210 0560 1916 45. (zm)