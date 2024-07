Kindertagesstätte St. Magnus feiert ihr Jubiläum groß

Ihr 30-jähriges Bestehen hat die Kindertagesstätte St. Magnus In Kühbach groß gefeiert. Das Jubiläum wurde zusammen mit dem Pfarrfest begangen. In der voll besetzten Kirche zelebrierte Pfarrer Simon Fleischmann mit Diakon Michael Gastl und einer großen Schar an Ministrantinnen und Ministranten einen Festgottesdienst.

Kita-Kinder gestalten die Predigt

Eine eigens eingerichtete „Kinderchor-Gruppe“, begleitet von Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte, gestaltete den Gottesdienst mit schwungvollen Liedern zum Mitsingen. Die Predigt wurde von einigen Kindern aus der Kindertagesstätte und Erzieherinnen gestaltet. Dabei zeigten sie verschiedene Bilder und Symbole, die die Kindertagesstätte in diesen 30 Jahren geprägt und begleitet haben.

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Kindergartenleiterin Elke Golling bei allen Mitwirkenden für den Gottesdienst und lud alle Anwesenden ein, sich dem Kirchenzug anzuschließen, der zum Festplatz am Maibaum führte. Bei einem Mittagessen und Getränken konnten sich alle Gäste gut stärken, untermalt von Blasmusik.

Waldkinder geben Einblick in ihr Hörspiel

Pfarrer Simon Fleischmann, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Kindergartenleiterin Elke Golling hielten Festansprachen. Zwischen den Reden machten sich die Kinder für ihren Auftritt bereit. Bei herrlichem Sommerwetter erfreute sich das gutgelaunte Publikum an den Liedern der Kindergartenkinder. Die Waldkinder gaben Einblick in das selbstgeschriebene Hörspiel „Die Waldband“ und sangen daraus auf der Bühne das Lied „Gemeinsam schaffen wir vieles“. Nach großem Applaus startete ein buntes Programm in und um das Pfarrheim und den Kindergarten.

Icon Vergrößern Mit Liedern gestalteten die Kindergartenkinder die Jubiläumsfeier. Foto: Franz Czech Icon Schließen Schließen Mit Liedern gestalteten die Kindergartenkinder die Jubiläumsfeier. Foto: Franz Czech

Schatzgräber konnten Edelsteine sieben. Die Aktiven tobten sich in der Hüpfburg oder beim Wasserbombenspiel aus. Sehr beliebt bei allen Kindern waren die Tattoo- und Schminkstationen des Kindergartens und der Ministranten. Diese boten auch Tischtennis für alle an.

Magischer Abschluss mit Zauberer Hagen

Mit Kaffee und Kuchen, Eis, Popcorn und verschiedenen Cocktails wurde für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Die ließen es sich schmecken, während die Kreativen sich für die Fotobox verkleideten oder Mobiles bauten. Immer zu gebrauchen ist ein selbst hergestelltes Kräutersalz. Die Pfarr- und Gemeindebücherei St. Magnus veranstaltete im Pfarrsaal einen Bücherflohmarkt und man konnte sich in der Bücherei als Neukunde registrieren lassen. Zum Abschluss versammelten sich alle Familien im Festzelt zur Zaubershow mit Mister Hagen.